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想搬出去住！爸媽拋一句「不要回來」狠丟行李　一張信用卡寄錯…破冰了

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▲▼信用卡示意圖。（圖／記者紀佳妘攝）

▲因為一張信用卡，原PO終於和父母重歸於好。（示意圖／記者紀佳妘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一張信用卡化解多年和爸媽的心結！一名男網友在《Dcard》貼文「這幾年我們都成長了」，說他多年前因為和爸媽吵架，一怒之下就辭掉公務員的工作，出國一段時間，回台灣後用積蓄開了一間烘豆工作室，也因此已經許久沒回家。沒想到最近他收到媽媽的訊息，原來是他辦信用卡時，收件地址填到戶籍地，最後也順利和父母破冰和好。

這位男網友文中表示，「今年父親節，本來像過去幾年一樣，沒有要回家過的意思」，結果前幾天收到媽媽傳來訊息「你的東西寄到家裡來了」，他一看才發現，原來是他新辦的信用卡寄送地址不是寫外租套房，而是寫成戶籍地址，「看到之後躊躇了一下，決定回家面對父母。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，回家路上他想起過去和爸媽的相處，從他求學時想到北部唸書，父母就會用「為什麼想去北部念書？我們有虧待你嗎？公務員不好嗎？投資這麼多在你身上，只要求你考公務員很過分嗎？」等說法，希望他留在家裡。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO決定用拿信用卡的理由回家一趟。（圖／翻攝自Dcard）

本來他以為考上公務員後，情況就會好轉，也打算要從家裡搬出去住，「只換來『翅膀硬了就不想要照顧父母』的冷嘲熱諷」。甚至講了想搬出去的想法，隔天下班回家，原PO就發現自己的東西被丟在家門，爸媽還相當強硬「要搬出去就不要回來。」

一氣之下，他就辭職並出國一段時間，意外在國外找到自己的興趣「咖啡」，之後回台灣，就用積蓄跟朋友一起開了一間小小的烘豆工作室，雖然辛苦但很快樂，近年也慢慢步上正軌，「但是爸媽依舊不能諒解我的選擇，既然我是不肖子，那我也就不回家了。」

結果幾年過後，他從親戚口中得知，爸媽其實很希望他回家，甚至為了他去社區大學上咖啡相關的課，「可能也是這些改變，讓我想趁這次機會，和他們把事情講開。」回到家後，餐桌上一開始瀰漫著尷尬的空氣，但隨著爸爸開口關心「工作還可以嗎？」「這幾年辛苦了，是我們沒發覺你長大了，下次帶兩包豆子回給我們試試」，讓原PO心中的結終於解開。

男網友相當感慨，說這是他第一次感受到父母對他的關愛，不是為了完成願望的工具，是對子女坦承與關懷，「嗯！在離家的這幾年，我們都成長了，我更加獨立成熟，而爸媽也捨得放手、願意嘗試理解我喜愛的事物。」

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