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CIA前副局長警告大陸明年恐攻台　陳以信憂：台海和平剩不到5個月？

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▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳以信21日在臉書分享一篇美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）8月份刊登的文章，指出中國大陸模擬攻台可能劇本，而發動日期就在2021年1月18日，且預計戰爭歷時僅3天，讓他直呼「台海和平只剩不到5個月？」

根據陳以信分享連結，該篇文章來源為美國海軍研究協會8月份雜誌《議事錄》（Proceedings），由前中情局副局長莫雷爾（Michael Morell）及前參謀長聯合會議副主席溫尼菲爾德（James A. Winnefeld）聯名發表的《The War that Never Was？》。

陳以信表示，該文模擬中共攻台的可能劇本，發動日期就是2021年1月18日，戰爭歷時只有3天，「美國新任總統尚未就職，白宮還在亂成一團，台海戰爭就結束了⋯」。

陳以信指出，本文作者曾握美軍與情報兵符，兵推思維非常縝密，每個決策邏輯都很清楚，「看了讓我心情相當沈重，想到台灣還有不少勇武派，整天在兩岸議題上喊打喊殺，真的讓人為台灣安全擔憂」。他也用Hashtag強調，「誰敢說台海首戰不會是終戰？」、「台海和平只剩不到5個月？」。

另外，該篇文章內容中也提到，美國總統的交接期將在明年的1月19日到1月21日，此時美國的國力會下降，削弱國家在決策方面能力，因此中共中央政治局常委早已計劃在今年12月中展開「紅省行動」（Operation Red province）；另外他們也看準了美國早已習慣中國大陸動不動就舉行軍演，因此打算明年1月初在東海舉行大規模軍演，來掩護在台海的軍事調動。

據悉，大規模的台海軍事調動可能包括，快速將解放軍軍隊調至台灣海峽，先攻占澎湖、金門和馬祖等離島，並同時部署潛艦在台灣海峽南北，封鎖台灣逃出的航路，再另派軍艦到東部海岸協防美國第七艦隊，直接包圍台灣。除了具體軍事行動，中國大陸也將派在台灣的間諜特工破壞台灣的軍事設備和國家關鍵設施，並癱瘓網路和媒體。

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