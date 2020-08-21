北市外帶餐具收費「碗筷、湯匙」全套要5元　萬芳醫院今起率先實施

▲台北市環保局表示，今年起，66處可外帶消費之委外場館將陸續執行「外帶一次性餐具計價收費」。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台北市環保局今（21日）表示，自109年起，為持續減少一次性餐具使用量，北市府66處可外帶消費之委外場館將陸續執行「外帶一次性餐具計價收費」（餐盒2元、碗1元、筷子1元、湯匙1元），萬芳醫院今起率先啟動，至110年7月5日全面實施後預估每年可減少500萬個一次性餐具。

環保局指出，萬芳醫院因屆換新約率先實施外帶餐具收費，年底前尚有「林語堂故居」、「台北小巨蛋站-3號販賣店」及「草山行館」等3處會納入實施，消費者如需外帶餐點且未自備餐具時，需透過付費取得一次性餐具，如外帶時索取1個餐盒及1雙筷子，則需額外支付3元，期透過「使用者付費」機制，改變市民大眾消費行為模式，減少一次性餐具的使用量。

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▼萬芳醫院今起率先實施。（圖／台北市政府環保局提供）

環保局已說明，北市府自105年4月起，採「由內而外、由公而私」推動禁用一次性及美耐皿餐具政策，迄今市政大樓紙容器及塑膠容器減量率分別為82%及66%，成效良好。

環保局說，「源頭減廢」已是國際趨勢，「無痕飲食」亦是環保潮流，希望由政府帶頭營造環保健康飲食新文化，逐步把源頭減量概念、禁用政策推廣到各行業、各領域，深化到市民生活中，營造台北市成為宜居永續環保城市。

▲萬芳醫院今起率先實施。（圖／台北市政府環保局提供）



