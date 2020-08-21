高中男師激戰小20歲女學生神轉折！「正牌男友」現身…吃醋再曝一張床照

▲正牌男友再爆出一張床照。（圖／翻攝自鎮江民生頻道）

記者鄭思楠／綜合報導

一則江蘇鎮江市某高中男師和小20歲女學生，鏡子前酣戰的影片流出，引發網友熱議。事後，當時老師發聲喊冤，「自己離異後一直單身，現在兩人在交往，目前已取得雙方父母認可。」沒想到，當時影片發佈者最近接受媒體採訪時，憤怒反駁「我才是正牌男友」，也公開了一張自己和女友的親密照！

此前，一中年男子和一年輕女生在全身鏡前上演四腳獸，還拿出手機自拍助興。隨後，有網友扒出，影片中的男主角疑似當地某高中康姓老師，女生則是「比他小二十幾歲的女學生」。

影片流出後，康老師在網上發聲，他回應，「女友以前是學校裡面一個學生，現在已經成年，雙方都是單身」，「自己離異後一直單身，2020年初跟現女友認識，然後建立戀愛關係，目前已取得雙方父母認可。」

隨後，警方通報表示，影片發佈者潘男已到公安機關投案自首。同時，鎮江實驗高中也發佈了關於對涉事老師的處理結果。

▲高中男師激戰小20歲女學生神轉折。（圖／翻攝自鎮江民生頻道）

據《鎮江民生頻道》報導，一時間，網友的炮轟的焦點轉移到該影片的發佈者的身上，「男子是因為追求不成，心生嫉妒才惡意發佈影片。」對此，影片發佈者潘男接受採訪時回應，其實他和影片中的楊姓女孩，從幼稚園就認識了，並且高中的時候還是同班同學前後桌，今年5月底的時候，雙方確認了戀愛關係。

關於影片中的男老師，潘男表示，他和楊女上高中時，「康男並沒有教過他們，自己只在學校見過幾次對方。」

當時，他是發現了女朋友手機中，有一條康男的高鐵購票資訊，「我以為看錯了，我很多年沒有接觸這個老師了，我就問她這個康男是誰，她跟我說是以前的一個朋友，後來這個事情我越想越不對勁，我想當時其實看到應該是高中老師，有一天我就問她，我說他是不是高中我們學校的語文老師，她跟我說是的。」

8月2日晚間，他詢問女友和康男的關係。楊女予以否認，並表示願意把手機給潘男查看，並主動解鎖了手機。

他說，「我先檢查了她手機的通訊錄，我發現沒有任何的異常，然後我就退了出來，隨後我翻到相冊，我點進去一看，稍微往上滑了一下，就發現了這個影片，並且同時我還發現了一些圖片，圖片的拍攝日期是6月中旬的時候，她跟這個老師的合照，那個時候她跟我已經確立關係了，我就問她怎麼回事，她跟我老實說，跟我在一起正式確立男女朋友關係的這段期間，她還和老師私下進行了幾次約會。」

▲網傳影片。（圖／翻攝自鎮江民生頻道）

潘男認為自己在這段感情中被劈了腿，一時氣憤，也沒有意識到自己會犯法，便將影片發佈到了高中班級群組中。

潘男又稱，「她把手機主動給我，我發現這個影片之後，我還在邊看手機邊吵架當中，在這個時間段，我把她的2則影片，發到我自己的手機上，在衝動之下、十分地委屈之下，上傳到了我的高中班級群組。」

影片發出後，潘男突然意識到了不對，也立即通知同學不要外傳。但是不雅影片的波及範圍，遠比他想像得要大得多，現在的他表示，「非常後悔自己的行為。」

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