　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

24歲前空姐忘情交纏飛行員！「高清0碼照」3年後成陪睡籌碼…苦主現身曝慘況

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼24歲空姐激情影片洩出。（圖／翻攝自猛犸新聞）

▲24歲空姐激情影片洩出。（圖／翻攝自猛犸新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

24歲的成都女孩媛媛（化名），是位前空姐，馬上要和男友走入婚姻殿堂了，沒想到被已分手3年的前男友用床照威脅，「不雅照片僅僅和同一航空公司的飛行員前男友拍過。」之後，她身心俱受傷害，曾想自殺輕生，不過近日她決定把一切公開，「提醒更多女孩！」

據《猛獁新聞》報導，近日，媛媛把自己的遭遇以文圖的形式發佈於社交平臺，迅速引發網友熱議。

據媛媛自述，她今年24歲，四川成都人，2016年到2017年之間在吉祥航空公司上海分公司任空姐，2017年辭職跳槽到重慶某航空公司，現已離職。

2019年5月，媛媛突然收到陌生人加微信。對方稱，撿到了一個手機，裡面有她的不雅照片，也有她家人和朋友的聯繫方式。對方隨後提了個驚人要求，命令媛媛和他過夜，不然就把照片傳播出去。

媛媛當時感覺一下子懵了，「和男友正準備結婚，工作也好好的，一切都被打亂了，」各方壓力瞬間向她逼來。很快，媛媛的一位好友收到了她的不雅照片，這下，她徹底慌了。

誰會有自己的裸照呢？媛媛想到了一個人，原來在同一家航空公司任職飛行員的前男友張男，「談戀愛期間，和他拍過，只有他一個人。」

▲▼24歲空姐激情影片洩出。（圖／翻攝自猛犸新聞）

▲前男友要挾。（圖／翻攝自猛犸新聞）

媛媛和前男友聯繫，對方卻矢口否認。不過，隨後經法院查明，加媛媛微信「要求過夜」的陌生人以及向好友發裸照的陌生人，均是前男友所為。

這件事，給媛媛的生活、工作造成巨大影響，「本來我跟我現在的男朋友準備領證了，這件事情對我打擊很大，以至於我現在都還沒有跟我男朋友定結婚日期。」媛媛稱，此外，現在任職的公司也沒有給她續簽合同，認為和自己花費大量精力忙於處理這件私事有關。

萬般無奈之下，媛媛選擇了用法律武器保護自己，先後到上海、重慶兩地報警。

根據重慶市公安局渝北區分局仙桃派出所出具的行政處罰決定書顯示，查明張男於2019年6月、7月期間通過社交平臺，以私信的形式散播媛媛的隱私照片；根據相關規定，給予張男500元（人民幣，下同）的行政處罰。

媛媛稱，她對於這項行政處罰並不滿意，後來在家人鼓勵下訴諸法律；重慶市渝北區人民法院於2020年4月10日立案，經過兩次不公開開庭審理，法院判決被告張男向她書面賠禮道歉並支付精神損害撫慰金1萬元。不過，張男隨後上訴。

17日，前男友張男回應，「她（指媛媛）說的全都是假的，現在我們律師已經準備寫起訴函了。」他還稱，「照片是她自己發的，而且這裡面涉及100萬敲詐的事情，算是糾紛吧。」

針對媛媛指控，張男僅表示，「這個我沒有什麼說法，等到時候聯繫律師和你們一起說吧。」

17日下午，吉祥航空官博發佈通報，「已關注到網傳涉及我司飛行員散發不雅照片事件，目前該名涉事飛行員已被我司予以停飛處理。我司將秉持公正原則，依據事實及司法最終判決結果，對該員工採取進一步管理措施。吉祥航空將持續做好全體員工遵紀守法教育工作，感謝公眾對我們全體員工的監督與關心。」

針對這個結果，媛媛表示，「我希望他能被拘留。」她將繼續走司法程序保護自身權益，同時也希望廣大女生能夠吸取自己的教訓，在談戀愛的時候一定要保護好自己。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
水上樂園再爆猥褻！泳裝妹「下體被狂摳」　她淚崩：腦袋空白
愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台
神明託夢「500萬才搬遷」　北市建商準備出大絕招拆
金剛分手4個月交往小嫻　梁云菲「恢單爆鬼剃頭」說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

瀋陽小學大樓突坍塌...驚見「中空大洞」　陸網友氣炸：嚴查豆腐渣工程

趙立堅：美國越打壓華為　越證明這些中國企業成功

玩轉海青節／兩岸景點大PK！　體驗「蛋居」..網友：好像哈比人生活

24歲前空姐忘情交纏飛行員！「高清0碼照」3年後成陪睡籌碼…苦主現身曝慘況

剛考上名校！她噩夢開始了…「上下失守」絕望跳樓亡　母親2年後淚PO真相

武漢上千人「0距離開趴」！泳池肉擠肉…狂歡照瘋傳震驚外媒　

稱美國對香港制裁「完全不合理」　林鄭月娥要向世貿提出申訴！

影／海南「小明」專案回台　癌母接機不能抱抱：回家的路好苦

上海副市長龔道安涉「嚴重違紀」遭查　上月底剛開掃黑會議

「電梯滿是血」18歲少年瘋狂砍死8歲童！　家屬目擊現場崩潰：24樓發現孩子

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

紅隊看衰小鬼玩遊戲：先付1000？　黃鴻升雪恥！3彈力球「7秒就進杯」

瀋陽小學大樓突坍塌...驚見「中空大洞」　陸網友氣炸：嚴查豆腐渣工程

趙立堅：美國越打壓華為　越證明這些中國企業成功

玩轉海青節／兩岸景點大PK！　體驗「蛋居」..網友：好像哈比人生活

24歲前空姐忘情交纏飛行員！「高清0碼照」3年後成陪睡籌碼…苦主現身曝慘況

剛考上名校！她噩夢開始了…「上下失守」絕望跳樓亡　母親2年後淚PO真相

武漢上千人「0距離開趴」！泳池肉擠肉…狂歡照瘋傳震驚外媒　

稱美國對香港制裁「完全不合理」　林鄭月娥要向世貿提出申訴！

影／海南「小明」專案回台　癌母接機不能抱抱：回家的路好苦

上海副市長龔道安涉「嚴重違紀」遭查　上月底剛開掃黑會議

「電梯滿是血」18歲少年瘋狂砍死8歲童！　家屬目擊現場崩潰：24樓發現孩子

安心亞忍痛包容男友劈腿　發現偷吃證據「假裝沒看到」

中職／悍將打線不一樣　洪總：張進德改打二棒很重要

晚上想和男友出遊！媽一看「約會地點」秒變臉　網：終結流言

羽球排名賽／王子維首戰混雙靠劉巧芸罩一波　直呼要練好發球

戰勝新冠肺炎有望！　新研究：人類有「強大免疫力」　

黃子軒二度搶金曲獎　甜謝老婆支持：為難妳了！

黃斑病變「8成也有白內障」　醫解析「關鍵原因」：和光有關！

太陽能族群點火！　業者指出影響下半季 3 大關鍵

中國主動發起戰爭「武統台灣」？　日本資深作家：機率偏低

渣男交友網開價「每月10萬包養」　3女上當遭暴力性侵…崩潰訴：保險套都血

大陸熱門新聞

「鐵建集團」董事長驚傳墜樓身亡

前大胃王爆吃播界秘辛！催吐、假吃超普遍

一家3口烤蛋糕　聞2小時全中毒

保溫杯泡紅棗！OL擰開眼球炸成血糊糊

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

剛考上名校她噩夢開始了…上下失守跳樓亡！

女員工PO圖全是老闆！傳完33條簡訊倒在他車旁亡

弟弟在哥哥死刑前兩天「自首」　自稱是真正殺人兇手

電梯滿是血！18歲少年砍死8歲童

蛇咬一口！男詭抽出「黏稠牛奶血」

老翁被「天外飛貓」擊暈！愛犬暖心護主

24歲前空姐忘情交纏飛行員！高清0碼照成陪睡籌碼

陸新冠滅活疫苗12月底上市！價格曝

長江5號洪水緊接在後　三峽大壩迎今年最大入庫量

更多熱門

相關新聞

偽出國正夯！網不解：最痛苦的一段

偽出國正夯！網不解：最痛苦的一段

為了緩解民眾想出國的慾望，近日各大航空紛紛推出「偽出國」飛行體驗，就有網友忍不住吐露真心話，不解偽出國的意義何在？一席話引發共鳴，許多鄉民認同直呼，「花錢騙自己」、「重新體驗出國最痛苦那段XDDDD」。

美國海軍110年首度出現非裔女性飛行員

美國海軍110年首度出現非裔女性飛行員

空姐大戰有續集！空姐房客搬走瞞帳單　空姐房東：讓她吐出來

空姐大戰有續集！空姐房客搬走瞞帳單　空姐房東：讓她吐出來

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

30％↑機師證照假的！找槍手代考飛行經驗零

30％↑機師證照假的！找槍手代考飛行經驗零

關鍵字：

吉祥航空空姐飛行員不雅視頻

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝萌芽時間點

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

帥氣暖男迷倒一堆女粉　爆紅Elias遭網友起底暗黑暴力史

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

7號颱「無花果」生成　未來路徑曝

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面