24歲前空姐忘情交纏飛行員！「高清0碼照」3年後成陪睡籌碼…苦主現身曝慘況

▲24歲空姐激情影片洩出。（圖／翻攝自猛犸新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

24歲的成都女孩媛媛（化名），是位前空姐，馬上要和男友走入婚姻殿堂了，沒想到被已分手3年的前男友用床照威脅，「不雅照片僅僅和同一航空公司的飛行員前男友拍過。」之後，她身心俱受傷害，曾想自殺輕生，不過近日她決定把一切公開，「提醒更多女孩！」

據《猛獁新聞》報導，近日，媛媛把自己的遭遇以文圖的形式發佈於社交平臺，迅速引發網友熱議。

據媛媛自述，她今年24歲，四川成都人，2016年到2017年之間在吉祥航空公司上海分公司任空姐，2017年辭職跳槽到重慶某航空公司，現已離職。

2019年5月，媛媛突然收到陌生人加微信。對方稱，撿到了一個手機，裡面有她的不雅照片，也有她家人和朋友的聯繫方式。對方隨後提了個驚人要求，命令媛媛和他過夜，不然就把照片傳播出去。

媛媛當時感覺一下子懵了，「和男友正準備結婚，工作也好好的，一切都被打亂了，」各方壓力瞬間向她逼來。很快，媛媛的一位好友收到了她的不雅照片，這下，她徹底慌了。

誰會有自己的裸照呢？媛媛想到了一個人，原來在同一家航空公司任職飛行員的前男友張男，「談戀愛期間，和他拍過，只有他一個人。」

▲前男友要挾。（圖／翻攝自猛犸新聞）

媛媛和前男友聯繫，對方卻矢口否認。不過，隨後經法院查明，加媛媛微信「要求過夜」的陌生人以及向好友發裸照的陌生人，均是前男友所為。

這件事，給媛媛的生活、工作造成巨大影響，「本來我跟我現在的男朋友準備領證了，這件事情對我打擊很大，以至於我現在都還沒有跟我男朋友定結婚日期。」媛媛稱，此外，現在任職的公司也沒有給她續簽合同，認為和自己花費大量精力忙於處理這件私事有關。

萬般無奈之下，媛媛選擇了用法律武器保護自己，先後到上海、重慶兩地報警。

根據重慶市公安局渝北區分局仙桃派出所出具的行政處罰決定書顯示，查明張男於2019年6月、7月期間通過社交平臺，以私信的形式散播媛媛的隱私照片；根據相關規定，給予張男500元（人民幣，下同）的行政處罰。

媛媛稱，她對於這項行政處罰並不滿意，後來在家人鼓勵下訴諸法律；重慶市渝北區人民法院於2020年4月10日立案，經過兩次不公開開庭審理，法院判決被告張男向她書面賠禮道歉並支付精神損害撫慰金1萬元。不過，張男隨後上訴。

17日，前男友張男回應，「她（指媛媛）說的全都是假的，現在我們律師已經準備寫起訴函了。」他還稱，「照片是她自己發的，而且這裡面涉及100萬敲詐的事情，算是糾紛吧。」

針對媛媛指控，張男僅表示，「這個我沒有什麼說法，等到時候聯繫律師和你們一起說吧。」

17日下午，吉祥航空官博發佈通報，「已關注到網傳涉及我司飛行員散發不雅照片事件，目前該名涉事飛行員已被我司予以停飛處理。我司將秉持公正原則，依據事實及司法最終判決結果，對該員工採取進一步管理措施。吉祥航空將持續做好全體員工遵紀守法教育工作，感謝公眾對我們全體員工的監督與關心。」

針對這個結果，媛媛表示，「我希望他能被拘留。」她將繼續走司法程序保護自身權益，同時也希望廣大女生能夠吸取自己的教訓，在談戀愛的時候一定要保護好自己。

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