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獨／泌尿女醫「放大絕」直播多人運動　打手X慣用手有繭！教練秒羞：我2隻手都有

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▲國內知名泌尿科女醫師張美玉首度開直播，大方公開自己訓練過程，還在直播中大談性知識 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲泌尿科女醫師張美玉首度開直播，大方公開自己訓練過程，還在直播中大談性知識 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

網路直播成了個人傳播管道，就連醫生也搭上這股熱潮，國內知名泌尿科女醫師張美玉首度在自己臉書開直播，把自己在健身房訓練的過程大公開之外，還爆笑暢談「性知識」，像是在訓練硬舉時，大問健身教練：「不是只有男人才會硬」，教練一時間羞紅臉了，大喊：「此硬非比硬」！男生女生都要練核心，直播時間約為20分鐘，幾乎笑聲不斷。

張美玉醫師在19日的晚間九點在高雄市的六合健身房開啟她的首度直播體驗，從她的服裝到熱身開始介紹，同時還替自己聘請的私人教練法蘭克安排的熱身取名「法式前菜」，不過張美玉醫師在直播過程當中，充分展現自己健身動作之外，甚至還會透過動作無厘頭穿插性知識，不過有時「放大絕」當場讓私人教練法蘭克一時間都不知道該怎麼回答。

請繼續往下閱讀...

像是張美玉在進行硬舉時，還大問教練「不是只有男生才會硬舉嗎」，這一句話讓教練說「都要！因為要訓練核心穩定度」，擁有國內C級教練執照的張美玉進一步解釋說：「原來此硬非彼硬，但腹部核心的穩定度對男女都很重要」。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉首度開直播，大方公開自己訓練過程，還在直播中大談性知識 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲泌尿科女醫師張美玉首度開直播，大方公開自己訓練過程，還在直播中大談性知識 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外還有硬舉之後，張美玉還在鏡頭前大秀自己手上練習留下的繭，對此她也有另一番說法：「美女的手都長繭了！哪一個女醫師長繭的，既使不管你用右手或左手打手槍，啊..不好意思，就是我們用五兄弟，男生慣用手會長繭」，甚至還拿教練法蘭克來開玩笑，讓法蘭克一頭霧水，拿起自己的手傻回：「不對哇！我兩隻手都有長繭哇」，當場讓旁邊參與直播的女孩子笑彎了腰，他才急忙解釋：「我是兩隻手都要拿槓鈴」。

對自己的首次直播，張美玉也在自己臉書寫下心情：「在大家的鼓勵下 ，第一次嘗試直播 ，由專家指導 ，他的理想是看重我無厘頭 ？（我明明很正經），想嘗試結合運動和性知識，這算那門子的結合 ？但我們終究有一個理想 ，讓大家更健康，性福 」。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉首度開直播，大方公開自己訓練過程，還在直播中大談性知識 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲泌尿科女醫師張美玉在直播中，教練法蘭克（右）成為「性知識」配角道具。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉首度開直播，大方公開自己訓練過程，還在直播中大談性知識 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉首度在自己臉書開直播。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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