基本工資漲2元挨批　蘇貞昌：連5年調漲是蔡政府照顧勞工的真心誠意

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

基本工資審議委員會18日拍板明年基本工資月薪、時薪微調，月薪由現行2萬3800元調漲至2萬4000元，時薪則由現行158元調漲至160元；由於分別僅調漲200元、2元，也引發外界質疑。對此，蘇貞昌20日表示，蔡政府連續5年調整基本工資，都是蔡政府的真心誠意。

針對基本工資跟基本生活費調升的部分，蘇貞昌表示，蔡政府上任以來連續5年調整基本工資，連續4年調漲基本生活費，這些都是落實蔡總統解決青年低薪問題、保障基層勞工生活、提高國民所得以及降低弱勢家庭負擔的真心誠意。

「拚經濟、為人民帶來更好的生活，是政府重要的工作。」蘇貞昌說，受疫情影響，全球經濟濟體的GDP都呈現大幅衰退，台灣上半年都還可以維持正成長，是亞洲四小龍之中唯一的正成長，這都是國人共同努力的成績，目前台灣雖然已經度過最嚴峻挑戰的時刻，不過還是希望台灣在經濟穩定的正成長下，持續透過擴大消費、擴大民間投資和擴大公共投資，帶動國內景氣回升，也請各部會一起努力。

會後有媒體問到，基本工資調整後，是否還會檢討整體薪資結構的問題？丁怡銘表示，疫情嚴峻狀況下，政府還是希望今年保持的經濟正成長，讓辛苦的勞工還是可以分享到一些果實，另外也希望微調部分是在企業可以負擔的範圍內，「所以目前看起來，雙方都勉強可以接受」。至於改善勞工環境部分，丁怡銘說，勞動部都有持續在檢討中。