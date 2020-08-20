快訊／總統府：蔡英文請許勝雄代理海基會董事長　詹志宏任副董

記者陶本和／台北報導

針對海基會董事長等相關人事，總統府發言人張惇涵20日表示，原海基會董事長李大維轉任總統府秘書長後，懸缺之董事長職務，總統蔡英文已委請現任副董事長許勝雄代理，同時也請現任總統辦公室主任詹志宏出任副董事長兼秘書長，相關程序仍須經8月28日臨時董事會決議通過。

▲金寶電子工業股份有限公司董事長許勝雄。（圖／記者湯興漢攝）



張惇涵表示，許勝雄現為中華民國三三企業交流會理事長，及中華民國全國工業總會名譽理事長，不只是成功企業家，過去亦在海基會副董事長任內曾代理過董事長，對於海基會業務非常熟稔；至於此次委請許勝雄代理董事長，就是希望借重其對會務及兩岸事務之熟悉，穩健海基會的各項運作。

此外，在副董事長人選上，現任總統辦公室主任詹志宏為資深文官，將近30年的文官生涯中，從行政院研考會大陸工作小組，到陸委會設立後，一路由基層公務員歷練至陸委會主任秘書，亦曾兼任過海基會副秘書長，並多次參與兩岸談判，對於兩岸政策事務至為嫻熟，多年來襄助總統辦理兩岸事務，貢獻良多，蔡英文期盼借重詹志宏先生對於兩岸事務的專業，助益未來海基會各項業務推動與發展。

至於董事長人選，張惇涵表示，目前正由蔡英文研議當中，一旦有確認人選，即會正式對外說明。