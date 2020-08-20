力挺陳時中！蔡英文曝「不普篩」原因　盼全民團結、不要互貼標籤

▲蔡英文肯定陳時中防疫成績。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

中央流行疫情指揮中心因「不普篩」引發社會輿論，而彰化衛生局近日因採檢發現無症狀確診者遭政風處調查，指揮官陳時中也被外界罵翻。對此，總統蔡英文20日晚間於臉書發文表示，台灣防疫成績很大一部分都要歸功於中央流行疫情指揮中心，也尊重專家建議「不普篩」。

針對彰化採檢議題，蔡英文在臉書表示，截至目前為止，台灣防疫的成果，證明了我們可以透過民主團結彼此，克服疫情的挑戰。民主的台灣，不會也不可能隱匿疫情。而這得來不易的防疫成果，很大一部分要歸功於疫情初期就設置的 「中央流行疫情指揮中心」。

蔡英文說，指揮中心因為防疫同仁辛苦輪班，快速統整資訊，進行最有效率的指揮調度，加上國人團結參與，才讓台灣成為全世界少數能夠照常逛街、旅遊、拚振興的國家。

蔡英文指出，這段時間以來，指揮中心都會透過「專家會議」，根據疫情變化，持續制定最新的防疫措施，「隔離期滿不做普篩」就是專家會議討論的結果。

因此，蔡英文強調要肯定衛福部長陳時中，能夠在重重壓力下，領導指揮中心，堅守防疫SOP，這是堅守崗位的表率，也是對專家會議集體智慧的尊重和肯定。

蔡英文強調，此時此刻，國際疫情依然嚴峻，前方還有重重挑戰。台灣的防疫，需要指揮中心持續做出專業、快速、有效的決策，也需要全民團結，互相扶持，而不是互貼標籤。台灣，繼續加油！