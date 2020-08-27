快訊／行政院急挪經費10幾億　支應安心旅遊補助到9月底

▲行政院發言人丁怡銘。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

安心旅遊補助計畫傳出經費短缺，最快9月就會斷炊喊卡，消息一出旅遊業界憂心忡忡。面對外界呼籲政府持續加碼，行政院發言人丁怡銘27日表示，有請交通部就實際產業遇到的困難跟旅館住房率、預約部分等進行盤整，就需求面看預算能不能支應，如果可以的話還是希望持續給予產業補助。

丁怡銘表示，安心旅遊部分，26日下班前，副院長有請交通部長和幾個相關部會一起協調，目前交通部就實際產業遇到的困難還有實際旅館在9月、10月的住房率以及就整個預約、已簽契約的部分進行盤整，就需求面實際看看預算能不能支應，若可以的話還是希望持續給產業補助。

據了解，目前政院已經協調出經費，計畫將紓困2.0計畫中補助外國人來台遊玩的項目挪用，約十幾億，預計可以支應到9月底。

政院評估，暑假國旅高峰期已過，接下來的量不可能跟暑假一樣多，要盤點出來可見的預期要多少量。暑假期間用掉三十幾億，但那是住房率到9成多的狀況，暑假結束後還有沒有那種住房率需要評估。

根據交通部規劃，安心旅遊計畫編列39億元，原打算於9、10月啟動，不過由於國內防疫成績亮眼，疫情和緩，為了振興國旅景氣，計劃提早開始，加上適逢暑假期間，國旅大爆發，導致經費出現不足的窘境。交通部長林佳龍日前也表示，已籌措到16億的預算，將持續投入補助，盼能不中斷安心旅遊補助。

▲安心旅遊中央補助嘉義市申請破億 已用掉7萬7千個房間 。（圖／記者翁伊森翻攝）