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午餐沒吃完！　4歲女童放學被罰「1人鎖2樓」...爬窗回家墜落重傷求救

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▲4歲女童被鎖在幼稚園內，翻閱窗戶護欄墜樓。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

▲4歲女童被鎖在幼稚園內，翻越窗戶護欄墜樓。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

廣東一名4歲女童小萍（化名）因為午餐沒吃完，被幼稚園老師處罰，放學時獨自待在2樓教室，之後被鎖在隔壁房間，為了回家翻越窗戶墜落一樓，才被保全人員發現，造成臉部重傷，家長得知後心碎不已。

根據澎湃新聞報導，小萍就讀廣東湛江市麻章區迪尼金蘋果幼稚園中班，在7月8日因為未吃完午餐並擅自倒掉，下午4時31分快放學時，其他同學們紛紛到1樓準備回家，只有她被老師獨自留在2樓教室，進行反思。

小萍在16時40分進入隔壁生活館，當時打掃的王姓老師未發現她，16時43分關上教室內電扇後鎖門離開。小萍被鎖在房內後，雖然等待了20分鐘，但都沒有人來，她在17時01分爬上窗邊書櫃，之後翻越窗戶到達陽台，翻越護欄想要回家，之後不小心墜落。

▲4歲女童被鎖在幼稚園內，翻閱窗戶護欄墜樓。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

幸運的是，小萍墜樓時掉在了樓下的電動車上，但仍然摔得滿臉是血，自行爬起來走到幼稚園門口，保全這才發現孩子墜樓。經醫院診斷，小萍疑似左側頜骨髁骨骨折及軟組織損傷，下巴被上齒由內到外磕穿，出現穿透性裂傷，兩顆門牙脫落，全口牙齒鬆動。

女童的母親王玲透露，女兒平時下午4時30分就放學了，但在7月8日老師微信通知外婆，5點10分再過去接孩子，沒想到就在這半小時間就出事了。而她表示，事發後幼稚園沒有打120（急救電話），在陪同治療時都沒有告知孩子是怎麼受傷的，因此耽誤了治療。

王玲心痛的說，「其他孩子都在樓下跟父母回家，我們的孩子卻一個人被鎖在房間裡，老師還通知我們晚30分鐘再去接孩子，在這個時間裡，孩子是有多害怕才會想從窗戶裡爬出去。」

▲4歲女童被鎖在幼稚園內，翻閱窗戶護欄墜樓。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

事發後，王玲及家人要求幼兒園負責人、相關老師應該負起責任，但只有涉事班老師被開除，讓他們不能接受，孩子出事就說明幼稚園存在監管失職問題，而且園方一開始隱瞞受傷原因，導致延誤治療，這些都表現出幼兒園管理的混亂和失職。

廣東湛江市麻章區教育局一名負責此案的副局長17日表示，教育局已經明確這是一起嚴重的責任事故，且幼兒園負有重大責任，但具體該如何定性追責，目前還沒有確定。

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