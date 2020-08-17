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硃砂毒害達28人！　中市府再出手：幫每人求償100萬精神撫慰金

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▲台中市政府正受理鉛中毒受害者申請團體訴訟。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府正受理鉛中毒受害者申請團體訴訟。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市衛生局17日表示，服用盛唐及九褔（音同富）中醫診所中藥藥方，而驗出血中鉛含量超標者至今已達28人，人數持續增加，但受害者更關心的是，市府要累積多少病例才提團體訴訟？又該求償多少？法制局長李善植表示，會盡快收集受害者自費單據作為求償額度，此外，會幫每人追討1百萬元精神撫慰金。

台中市議員張彥彤6日召開記者會公布全家因為服用盛唐中醫診所開出的中醫藥方，結果導致鉛中毒，消息一出，不少曾去過盛唐求診的民眾也都去醫院驗血，截至昨天為止，已有28人血中鉛含量超標，市府已協調消基會協助受害者團體訴訟，爭取應有權益。

請繼續往下閱讀...

李善植表示，市府一方面受理受害者申請團體訴訟，另一方面也請受害者收集好自費的單據，統一匯整後得知所有自費金額才提出求償，此外，還會另外求償不肖業者給付每個受害者1百萬元的精神撫慰金，以安撫受害者驚恐的心靈，預計1、2周內就會提告。

至於受害者自費解毒的費用多少？中國附設醫院毒物科主任洪東榮表示，不了解解毒劑價格，而且每個人解毒過程和時間都不一定，療程從2周、4周甚至6周不等，所以無法給一個治療費用範圍。

張彥彤說，一顆解毒劑自費671元，打一針解毒針是2300元，每人依年紀、體力及中毒輕重而不同，輕微者1天吃2顆，嚴重如他，1天得吃上6顆。

衛生局表示，目前全市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，尚無治療缺藥問題，並持續提供中藥粉檢驗，凡是台中市民8月6日前曾服用盛唐及九褔（音同富）兩家中醫診所自費處方中藥粉，或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，請民眾備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），於上班時間送至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。

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