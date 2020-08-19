台中硃砂毒害維持28人　市府：鉛中毒非法定傳染病不會普篩

▲台中市鉛中毒人數維持28人，衛生局長曾梓展表示，無法像新冠肺炎一樣進行普篩。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市持續抽查盛唐、九褔中醫違法添加禁藥造成鉛中毒人數，已有2天沒有新增病例，人數維持28人，至於有議員建議應主動進行全面普篩，市府表示，新冠肺炎是法定傳染病，政府為防止疾病傳播，有法源可主動普篩，但鉛中毒非法定傳染病，無傳染擴散之虞，市府會積極協助民眾進行篩檢，保護市民權益。

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衛生局表示，市府加強中醫診所及中藥販賣業稽查，已完成596家，並抽驗中藥檢體54件，另接受了88名民眾、153件中藥檢體送驗，前往醫院檢查人數有298人，血中鉛含量超標人數維持28人，也開辦29場中藥小學堂課程，有1316人參加，提供市民正確的中醫藥知識。

針對有議員呼籲市府對於鉛中毒受害民眾，應如新冠肺炎一樣主動進行普篩，衛生局指出，新冠肺炎是法定傳染病，因此依傳染病防治法，政府為防止疾病傳播，有法源可主動篩檢；但鉛中毒非法定傳染病，無傳染擴散之虞，因此市府只能積極協助民眾進行篩檢，保護市民權益。

局長曾梓展指出，目前國內對重金屬中毒並沒有法定通報機制，市府積極主動回溯調查，針對有服用中藥而導致重金屬中毒個案名單每日進行通報追蹤，主動聯繫確切掌握個案情況；病患如有疑慮，也可主動送驗，若出現陽性個案，將進一步化驗、輔導就醫，目前未查獲其它診所有不法使用禁藥的情況。

曾說明，市長盧秀燕在事件發生後，立即指示衛生局、法制局成立跨局處工作小組，關懷、協助受害者處理後續事宜，法制局也協調消基會協助消費者爭取權益，成立專責窗口，辦理團訟收件作業，進行後續求償。

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