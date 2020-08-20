肯定「史普尼克－V」　俄副總理宣布已注射新冠肺炎疫苗

▲俄羅斯副總理以身支持「史普尼克－V」疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在俄羅斯宣布成功生產全球第一批新冠肺炎疫苗「史普尼克－V」（Sputnik V）後，副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）今天（20日）宣稱自己已注射新冠病毒疫苗。衛生部表示，「史普尼克－V」是高度有效和安全的疫苗。

據俄羅斯衛星通訊報導，胡斯努林在推特上寫道，「我已經注射了新冠病毒疫苗，但所有人都應遵守預防措施！」「史普尼克－V」是由加馬列亞流行病學和微生物學國家研究中心與俄羅斯直接投資基金共同研發的疫苗。

此前網路曾瘋傳俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova）在注射俄羅斯研發的疫苗後身亡。不過，這個消息並未獲得證實。

儘管許多防疫專家認為，俄羅斯的疫苗研發過程缺乏透明度，也沒有充分數據證明安全性，讓人難以信任；不過，俄羅斯衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）表示，「史普尼克－V」經證實是高度有效和安全的。