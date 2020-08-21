健身時被偷5000元...他報復性「偷回來」！警靠「誘敵密碼」抓人

▲有男會員懷疑自己的錢包被偷，結果竟報復性偷竊（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一家連鎖健身中心近一個多月來連續發生竊案，會員放置在置物櫃的財物屢屢遭竊，警方調查發現，每次案發時，都有一名張姓會員進出健身房，但礙於為保護會員隱私，更衣室內沒有裝置監視器，為了抓賊，警方先將一個零錢包放進未上鎖的置物櫃，並記下紙鈔號碼，這招果然奏效，在這名男會員要離開健身房時，從他口袋查獲，讓他百口莫辯，坦承犯案。

根據了解，這名涉案的22歲張姓子，從七月開始在三民區一家健身中心，至少五度涉嫌偷竊其他會員放在置物櫃的財物，得手約2萬塊錢，遭竊會員憤而報警，也有其他會員因遭竊的金額不多，沒有報案，但也跟健身中心反應曾遭竊。

事後高雄三民一分局介入追查，發現一名張姓會員屢次出現在被害人遭竊的時間點，認為他涉嫌重大，但由於健身房更衣室為了確保會員權益，沒有裝上監視器，警方因此想出「誘敵」的絕招，自行準備零錢包，放入零錢還有一張500元紙鈔，並悄悄記下紙鈔編號。

事後果然發現張姓會員要離開健身中心前，警方事先放的零錢包消失無蹤，因此攔下他的去路，要求協助調查，並在他的口袋尋獲編號相同的紙鈔，這時他才坦承自己多次行竊，張姓會員供稱行竊原因是，他有次到健身中心運動後，回家途中要買東西卻發現5千元不翼而飛，懷疑是在健身中心失竊，因此心懷芥蒂，才會偷別人的錢報復，事後全案依竊盜罪嫌移送。

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