孽子砍母頭無罪「審判長」起底！她讓草山分屍魔逃死　陳盈潔「也是可憐」逆轉免關

▲桃園男子梁崇銘吸毒後殺母斬斷頭顱，二審宣判大逆轉無罪。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

桃園男子梁崇銘吸毒後殺母斬斷頭顱，二審宣判大逆轉無罪，高院審判長陳筱珮也意外引起關注。根據了解，審判長陳筱珮過去曾審理案件有草山分屍案、歌壇大姐大陳盈潔偽造本票案，在當時也是因為判決結果逆轉引起社會一陣討論。

這起駭人聽聞的案件發生2018年10月18日，上有兄姐4人、排行老么，又有詐欺、恐嚇、毒品等前男子梁崇銘（35歲），晚間吸食安非他命後，精神不穩，與67歲的母親發生口角。梁男最後拿出開山刀、菜刀追砍母親，砍死母親後，還將母親的頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。鄰居上前一看，嚇得趕快報警，警方逮捕梁男，全案因此爆發。

▲桃園砍母丟頭顱下樓，梁崇銘二審逆轉無罪。（圖／記者吳銘峯攝）

梁男一審背叛無期徒刑，案件上訴二審，高院委請台大醫院對梁男鑑定，認為梁男行為時的辨識能力受到毒品影響，高院最後依照刑法19條第1項規定，改判梁男無罪。審判長陳筱珮也認為梁男無再犯之虞，所以不用交付保護管束。

▲華山分屍案兇手陳伯謙二審逃死。（圖／記者吳銘峯攝）

根據司法陽光網資料指出，審判長陳筱珮畢業於加州大學柏克萊分校法學碩士，曾經推動刑事訴訟新制有功記嘉獎二次。經由她改判引起討論的案件有「華山分屍案」，當時射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃、肢解棄屍，一審宣判死刑、褫奪公權終身，但高院以陳伯謙「曾經自首」為由改判無期徒刑，在當時也引起社會討論。

▲陳盈潔被控教唆偽造本票，二審無罪。後方為陳盈潔胞姊陳乃嘉。（圖／記者吳銘峯攝）

另外歌壇大姐大陳盈潔教唆偽造本票一案，一審陳盈潔被判3年2個月徒刑，上訴高院後，法官認為證詞難以定陳盈潔有教唆偽造本票，改判她無罪，甚至在庭上看到陳盈潔中風還心生憐憫說「也是可憐」、「有罪要坐牢，很慘哪」。