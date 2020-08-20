阿滴南投小旅行！鷹眼網友「3細節」瘋猜戀愛了　馬賽克倒影曝長髮妹身影

▲眼尖網友發現，玻璃倒影明顯是個女生的身影。（圖／YouTube／阿滴日常）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber阿滴經營「阿滴英文」頻道，擁有超過260萬名粉絲，感情世界也倍受關注，8月初他才在IG曬出「雙人煙火照」，不少網友誤以為要公開戀情，結果對象根本只是好友劉沛。沒想到，日前真的有眼尖網友抓包阿滴應該有對象了，還在《Dcard》貼文「阿滴是不是談戀愛了阿？」曝光證據畫面。

一名卡稱為「煞氣a柯南」的男網友文中表示，最近阿滴日常頻道陸續發了到南投旅遊的影片，發現畫面採用了許多第三人稱視角，而且從細節中，可以觀察到是2人出遊，但先前阿滴在員工旅遊的影片中，有說經紀人是男生，所以阿滴應該不是跟經紀人去玩。

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這位男網友接著貼出各種截圖，首先是第一天的影片，他從用餐的片段中觀察到「餐點都是二人份」；接著是一段阿滴做餅乾、吃餅乾的影片，會發現有短暫1秒的畫面，窗戶倒影出現掌鏡人的身影，是一個女孩子的模樣，但因為出現時間短，外加倒影不明顯，晃過去並不太會注意到。

▲▼原PO發現不少畫面可以看出阿滴似乎是跟女友出遊。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到在第二天的部分，不僅也有玻璃倒影出賣拍攝者的畫面，比起第一天更加明顯，這次後製就直接打上馬賽克，避免女方長相曝光，也讓柯南網友直呼「看到馬賽克就知道事情不單純」。

另外，影片中還有阿滴站在超商門外的片段，超商玻璃門也明顯可以看到一個身影插著腰，看得出女子似乎穿著長裙或長褲，留著一頭長髮，但長相的部分剛好被門框擋住。

▲原PO從馬賽克這個細節，推測女子就是阿滴女友。（圖／翻攝自Dcard）

不過最後「煞氣a柯南」也說自己純屬猜測，更強調「如果是真的，也祝阿滴幸福啦！」至於女子會不會其實是滴妹，原PO也分享自己的看法，「如果是滴妹應該沒有打馬的必要吧？而且如果真的是滴妹，她一定會一直搶鏡頭。」

貼文一出，許多人紛紛為阿滴戀情打call，「從苗栗國第一集底下就有留言在討論了，拍攝的人都躲掉會反射的地方（車子窗戶、鏡子……），但這次那個馬賽克真的是太明顯了，感覺阿滴超保護另一半，給予大大祝福」、「覺得原po好厲害，迪卡柯南4尼」、「阿滴看起來並沒有想要公開，可能是要避免另一半受到網友的評論吧，我們自己知道就好」、「可惡，居然不是大謙嗎？」

▲▼影片一開始有打馬賽克，後來就沒有再打。（圖／YouTube／阿滴日常）

不過也有網友表示，「我記得很久之前就有一個專訪他說有女朋友啊」、「 記得之前的Q&A有人問過他交過幾個女朋友，他回：『一個，就是目前這個』」、「很稀奇嗎？以阿滴的才華，單身反而才稀奇吧」、「阿滴之前其實就沒否認自己有女友的事，看來一直都是同一個，很穩定也祝福他們。」