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Youtuber界誰英文最好？　網友大推「他」：不止帥又會法文

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▲網友認為，博恩的英文實力最好。（圖／翻攝自Facebook／@brianstandup）

▲網友認為，博恩的英文實力最好。（圖／翻攝自Facebook／@brianstandup）

實習記者劉雪兒／綜合報導

在全球化的框架下，國家與國家之間越來越沒有隔閡，而英文也成為重要的溝通工具。一名網友好奇提問說，一堆Youtuber都是高材生，究竟誰的英文能力最好，還直接點名，HowHow、博恩、阿滴、以及Joeman等，而文章曝光之後，引發許多網友來留言，紛紛Pick出心目中的最佳人選。

原PO在PTT上提問說，「台灣有一堆Youtuber都算是高材生，英文能力很強，Howhow是留學生、博恩也很強、阿滴還開節目教學、九面也是不錯，還有很多Youtuber都是高材生，有些也留過學，哪位英文能力最好啊？說得最溜～那種」。

請繼續往下閱讀...

▲阿滴以英文教學影片走紅。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

▲阿滴屬於東南亞英文，又是自學的狀態下，所以網友認為，博恩英文水平較強。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

對此，呼聲最高的是博恩，網友留言表示，「博恩吊打阿滴吧」、「博恩是母語了，從小就說英文」、「博恩吧，啊滴好像是東南亞英語」、「博恩啊，帥！又會英文又會法文」、「一定是博恩，英文不只好，還很有梗」、「博恩吧，要用英文講單口相聲真的不容易」。

813是國際左撇子日！專家曝「左手改右手」3後遺症：講話常結巴。（圖／翻攝理科太太Plus Youtube）

▲理科太太因為是高中畢業才出國，所以網友認為，她的英文不可能比中文母語強。（圖／翻攝理科太太Plus Youtube）

而網友也分析出博恩之所以榮登第一名，主要是因為他在國外待到國小三年級才回來的，但其他的youtuber的母語大多數還是以中文為主，等到高中以後才出國留學、或是自學英文，相比之下沒有博恩的口音來得純正。

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