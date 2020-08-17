老弟剛領薪「送她40支口紅」　結局超鬧...網卻羨慕翻：突然想要弟弟了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前收到老弟訊息，對方表示剛領薪水，碰巧有看到新推出的口紅想送她，但因為不知道她喜歡什麼色號，於是霸氣買下「整套口紅」。身為親姊的她立刻嗅出不對勁，而超鬧結局惹笑大票網友，不少人都羨慕姊弟倆的好感情。

「我弟送了我40支口紅！」女網友昨天在dcard發文表示，弟弟突然傳來訊息，而且平常都叫她本名，這回竟稱姊姊，讓她不由得心生警惕。

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原以為老弟想要借錢，結果對方馬上反駁，還說「我剛領薪水，要不要禮物，我剛看到新的口紅，想說妳會喜歡，然後又不確定妳喜歡哪個色號，就買了整套。」

聞言，她下意識回應，「白X阿浪費錢，剛領薪水是不會存起來膩！」然而，弟弟繼續嘴甜攻勢，笑說「妳喜歡比較重要嘛，阿...應該到了妳去看看。」

▲老弟真的送了「一套口紅」XDD。（圖／翻攝自dcard）

正當她走到家門口時，手機突然響了一下，接著出現「有人送禮物來囉」的提示訊息，她迅速按下接受後，「一整套口紅」霸氣現身，讓她瞬間三條線，「我原本就知道禮物應該不太正常，但沒想到有這麼智X，還敢叫我好好珍惜，這種智X弟弟大家都怎麼處理？」

po文一出掀起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「很實用，以後跟男朋友討禮物，就直接發妳要的顏色」、「你弟好可愛哈哈哈哈」、「想問主題～好可愛」、「笑死！一開始想說...X好羨慕，這種弟弟我也要，後面就...嗯弟弟還是很可愛啦」、「我也想要有這種弟弟，太搞笑太幽默了」、「再來個眼影盤好了」、「請問姊姊大人，弟弟單身嗎？求認識」、「突然想要弟弟了」。