強運哥發票中20萬！女友卻「氣噗噗放生」　網一面倒支持：省下來了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友之前發票中了20萬，但因為沒分給女友，對方氣得提出分手，甚至情緒勒索說，有心的話應該給她10萬，他苦惱發文掀起熱烈回響，大多人反過來祝福他，「才20萬好好留著，女友再交就有！」

男網友在「靠北女友my girl」發文提到，「女友說要跟我分手，只因為我統一發票中20萬沒分她，可是我有說要買禮物給她阿，但她說沒用，禮物不是重點，她認為我心裡沒有她，說我自私，看破我了......。」

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▲獎金沒分女友，結果就被放生了。（圖／翻攝自臉書／靠北女友my girl）

女友還理直氣壯地說，如果他真的有心，應該把10萬分給她才對。一席話讓原po無奈，「請問我這樣真的自私嗎？我不想分她，因為我也有債務要處理呀。」

抱怨文引來熱論，網友們直言，「應該不會有20萬，還有印花稅要扣」、「她是哪裡來的勇氣跟你拿10萬，啊是嫁進去了喔」、「早知道不要跟她說你中20萬」、「真的羨慕，自己中過最多就一千...乾」、「扣掉税剩下的可能15、16萬，憑什麼女友要拿得比中獎者來得高？況且又不是老婆？再說了版主欠債，女友為什麼沒吵說要一起還債呢」、「現在的人真的好敢說出口」、「分她一根毛」。