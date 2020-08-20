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台灣輸出病例一天連爆3例　台大醫籲：控制不住就是「流行前兆」

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記者黃翊婷／綜合報導

台灣在6月出現首例輸出病例，是一名日本女學生，後來陸續又有泰籍、日籍、比利時、馬來西亞返國者等人染疫，最新資料又新增一名寮國籍的學生，讓不少人擔心是否會再度出現本土病例。對此，國內感染科權威、台大醫院小兒部主任黃立民曾表示，這個狀況如果不控制住，相當於是「流行的前兆」。

▲▼自動通關,松山機場,自動通關查驗。（圖／記者賴文萱攝）

▲台灣輸出病例19日一口氣新增3例，讓民眾十分擔憂。圖為松山機場自動通關查驗。（圖／記者賴文萱攝）

「台灣輸出病例」自6月至今總計共8例（已有1例排除），包含日本女學生、泰國移工、日籍工程師、比利時工程師、馬來西亞返國者、越南移工（後來研判是被兩位從日本返回的民眾感染）、上海返國者，以及最新新增的確診病例寮國籍學生。其中6月首例的日本女學生目前還是找不到感染源，雖然這起病例以及泰國移工、比利時工程師都已經相繼宣布結案，但還是讓民眾相當擔憂。

請繼續往下閱讀...

對此，台大醫院小兒部主任黃立民先前接受媒體聯訪時，曾提到這些人其實就是反映台灣社區裡面有「帶病毒的人」，加上染疫比例增高，如果無法控制住這個狀況，就有可能變成「流行的前兆」。

▲▼台大醫院小兒部主任黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

▲黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

至於是否會再度出現本土病例，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，「好幾例都不在我們自己手上，有的會懷疑真的是陽性嗎？」例如確診的日籍工程師，是在返回日本後被檢出PCR陽性，後續卻都沒有其他相關訊息，雖然疫情調查找到140名接觸者，但所有接觸者檢測都是陰性，沒有任何感染者，而且個案已經超過14天，也沒有任何疫情擴散和社區感染。

指揮官陳時中也補充，雖然最近陸續出現從台灣出境返回母國的旅客確診新冠肺炎，但疫情調查結果都沒有其他感染者，傳染也沒有擴大，「國內一定有無症狀感染者」，接下來的重點就是要怎麼找出來。

陳時中強調，防疫方式不是單靠一項就能全面，「因為我們無法每項都做到100分」，很多現在做到一定程度就會形成一個防護網，所以希望大家能持續一起努力下去。

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