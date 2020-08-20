打臉葉彥伯？彰化居家檢疫者自爆：隔離第3天衛生局要我自己去醫院篩檢

▲彰化縣衛生局長陳彥伯針對陳時中的2點說明回應，採檢相關資料都有建置在系統內，中央隨時都查得到。（圖／記者唐詠絮攝）

記者葉國吏／綜合報導

彰化縣衛生局篩檢無症狀者風波持續延燒，指揮中心指揮官陳時中質疑居家檢疫不能外出，目前釐清中間有無產生漏洞。對此彰縣衛生局長葉彥伯親自回應「居家檢疫者如果要就醫採檢，都會依照一定的SOP，不管有無症狀，全程衛生局都會掌握」。不過日前有一位彰化居家檢疫者發文「自我隔離第三天就被衛生局安排採檢」，引發網路瘋傳。

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▲一位彰化居家檢疫者日前發文，透露自我隔離第三天就接獲衛生局篩檢通知。（圖／翻攝Facebook／林瑋豐，下同）

一位彰化縣的居家檢疫者在8月9日時臉書貼出自己採檢經驗，他自稱6月17日從越南河內返國，隨後從桃園機場搭防疫專車一路直接回家，強調對於台灣任何防疫措施都願意配合「對台灣有益的事我一定會參與」。

▲原PO補充是要求他自行開車到指定醫院做篩檢。

不過，在14天居家檢疫期間，彰化縣衛生局在「回台第三天安排我進行新冠病毒採檢」，等候採檢過程中還收到警政單位簡訊提醒：已經離開居家隔離地點。後來該男子19日在臉書發文補充說明，當初出門採檢是「接獲彰化衛生局電話通知自行前往」，他還特地確認「有沒有安排專車？要不要通報派出所」？衛生局最後要求他在指定日期「自行開車」前往彰濱秀傳醫院接受採檢，3天後通知他結果為陰性。

他也補充，解除居家檢疫後，台大公衛學院與衛生所另安排他再抽血檢驗，因此在不同日期總共被2個單位用2種方式採檢了2次。

▲林瑋豐轉發痛批：多少彰化人暴露在風險當中？

這段臉書貼文也被大量分享、轉貼，記者林瑋豐轉發表示「先前多少擅自外出的隔離者，只因為出門買個泡麵就被罰。彰化縣政府這段時間把多少隔離者叫出門？」、「請問無症狀可以自行出門採檢，那可不可以出門看電影？多少彰化人曝露在這樣的風險中？」、「難怪要用政風單位調查。多問一句，只有政風調查夠嗎？」。