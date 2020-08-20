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菲東擾動醞釀成颱！週六通過台灣東側變天　午後雷雨區曝光

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今(20日)晨4時真實色雲圖顯示(左圖)，「熱帶擾動」在菲律賓東方海面醞釀發展中。最新(19日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬週六(22日)20時預測圖(右圖)顯示，位置在台灣東側，下週日、一在琉球海面附近(紅虛線)；美國(GFS)模式模擬路徑則較偏東(藍虛線)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

「熱帶擾動」在菲律賓東方海面，醞釀發展中。今(20)日持續受到太平洋高壓影響，風場以偏東風為主，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後西半部地區及各地山區仍須留意局部短暫雷陣雨，其中在中南部仍有局部大雨發生的機率。

另外在恆春半島有局部陣雨，中南部地區及澎湖清晨至上午也有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫仍在32-35度。氣象局針對新北市、桃園市、金門縣發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市為黃色燈號。

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲4縣市高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，「熱帶擾動」在菲律賓東方海面，醞釀發展中，不過發展緩慢，但仍有成颱的機率。歐洲(ECMWF)模式模擬，週六(22日)通過台灣東側(右圖)，下週日、一(23、24日)在琉球海面附近。

週五前台灣附近低層是東南風，挾帶暖濕的空氣；週六、日「熱帶系統」外圍影響；下週一起台灣附近轉西南風。而大氣不穩定的程度，與此系統的發展、路徑，以及其所引進西南風的強度有關；模式模擬有「不確定性」，應持續觀察。

最新(19日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(20、21日)兩天各地晴朗炎熱，最高溫約在35、36度左右，地理環境特殊的地點(桃園、金門)，有升至37度以上的機率，要注意防曬、防中暑。

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲大氣不穩定，午後新竹以南山區有局部陣雨或雷雨。

大氣不穩定，午後新竹以南山區有局部陣雨或雷雨，部分平地受影響，有局部性「大雷雨」，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」。迎風面東半部及恆春半島偶有零星短暫降雨。今日各地區氣溫：北部24至37度、中部23至36度、南部23至35度、東部23至36度。

最新模式模擬顯示，週六、日(22、23日)「熱帶系統」從台灣東側通過，各地有降雨機率，亦增強西半部的午後對流，應注意「大雷雨」；高溫微降。下週一至週三(24至26日)轉西南風，水氣更多、更不穩定；迎風面南部、中部清晨及午後皆有利「強對流」的發展，伴隨「劇烈天氣」發生的機率。

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