北市限定！屈臣氏今開賣「中衛迷彩」，「這門市」鋪貨147盒

▲台北市中正、萬華區指定店鋪開賣中衛迷彩口罩。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

迷彩控注意！屈臣氏今早開賣「中衛迷彩」盒裝口罩，據了解市面上非常受歡迎的迷彩圖案，僅在北市的中正、萬華區指定門市店販售，南陽店舖貨上看147盒，想搶的民眾請把握。相較於屈臣氏的公開販售中衛口罩，康是美則走低調路線，線，想買只能碰運氣。

▲中衛 醫療口罩 -軍綠迷彩，30片，300元。

▲中衛 醫療口罩 -酷黑迷彩，30片，300元。

▲台北市指定店鋪販售中衛迷彩，到貨盒數創新高。

沒搶到中衛特殊色口罩別洩氣，屈臣氏今開賣超搶手的迷彩圖案，若是連至官網可發現，此次發售的店舖僅在台北市，更是集中在中正、萬華區，其中以南陽店鋪貨最多，西門店也有上百盒的量，若住在此區民眾，購得機率大增。

此次開賣的中衛迷彩盒裝口罩，有軍綠迷彩和酷黑迷彩兩款可選購（販售門市請見：https://rb.gy/ytyciq)，一盒30片，售價300元，平均一片10元。

▲中衛醫療袋裝口罩（潮橘/月河藍/黑+軍綠），5片袋裝，69元。

指定門市將統一於開賣日上午10:30發放號碼牌，11:00準時開賣，部分營業時間為11:00的門市也將提前於10:30發放號碼牌11:00販售口罩；每店共60張號碼牌，每人限購1組/盒/袋。若今天沒搶到別灰心，明（8/21）將再開賣中衛醫療口罩(潮橘/月河藍/黑+軍綠)5片袋裝，(販售門市請見：https://rb.gy/f7nzhl)。

康是美也會不定時開賣中衛特殊色口罩，因不會提前發布訊息，建議大家排完屈臣氏，順道可以去康是美繞繞，有機會能買到。

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