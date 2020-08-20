　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

北市限定！屈臣氏今開賣「中衛迷彩」，「這門市」鋪貨147盒

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 屈臣氏中衛「特殊色組合」竟意外好買 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲台北市中正、萬華區指定店鋪開賣中衛迷彩口罩。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

迷彩控注意！屈臣氏今早開賣「中衛迷彩」盒裝口罩，據了解市面上非常受歡迎的迷彩圖案，僅在北市的中正、萬華區指定門市店販售，南陽店舖貨上看147盒，想搶的民眾請把握。相較於屈臣氏的公開販售中衛口罩，康是美則走低調路線，線，想買只能碰運氣。

▲▼屈臣氏8/14首賣中衛口罩「特殊色組合」 。（圖／品牌提供）

▲中衛 醫療口罩 -軍綠迷彩，30片，300元。

▲▼ 北市限定！屈臣氏今開賣「中衛迷彩」 。（圖／品牌提供）

▲中衛 醫療口罩 -酷黑迷彩，30片，300元。

▲▼北市限定！屈臣氏今開賣「中衛迷彩」 。（圖／翻攝自屈臣氏官網）

台北市指定店鋪販售中衛迷彩，到貨盒數創新高。

沒搶到中衛特殊色口罩別洩氣，屈臣氏今開賣超搶手的迷彩圖案，若是連至官網可發現，此次發售的店舖僅在台北市，更是集中在中正、萬華區，其中以南陽店鋪貨最多，西門店也有上百盒的量，若住在此區民眾，購得機率大增。
此次開賣的中衛迷彩盒裝口罩，有軍綠迷彩和酷黑迷彩兩款可選購（販售門市請見：https://rb.gy/ytyciq)，一盒30片，售價300元，平均一片10元。

▲▼屈臣氏8/14首賣中衛口罩「特殊色組合」 。（圖／品牌提供）

▲中衛醫療袋裝口罩（潮橘/月河藍/黑+軍綠），5片袋裝，69元。

指定門市將統一於開賣日上午10:30發放號碼牌，11:00準時開賣，部分營業時間為11:00的門市也將提前於10:30發放號碼牌11:00販售口罩；每店共60張號碼牌，每人限購1組/盒/袋。若今天沒搶到別灰心，明（8/21）將再開賣中衛醫療口罩(潮橘/月河藍/黑+軍綠)5片袋裝，(販售門市請見：https://rb.gy/f7nzhl)。

▲▼ 北市限定！屈臣氏今開賣「中衛迷彩」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

康是美也會不定時開賣中衛特殊色口罩，因不會提前發布訊息，建議大家排完屈臣氏，順道可以去康是美繞繞，有機會能買到。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

ET快訊
邊開邊吵架！小客車自撞25歲妻慘死…2童困車內
快訊／追女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍　花防部士兵滿身血彈痕送醫
暑假日吹10小時冷氣！新北18坪套房電費才800元　關鍵原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

北市限定！屈臣氏今開賣「中衛迷彩」，「這門市」鋪貨147盒

《雖然是精神病但沒關係》被網稱2020最佳韓劇　爆淚結局觀眾跟著哭爆

三星Galaxy Note 20系列新機　電商登記預購最高回饋破萬元

美式賣場隱藏版人氣王竟是「洗髮精」？只賣一個月就從架上失蹤

東森購物8/20開賣台東「台灣米王」　產量有限快把握搶先吃

「陰間版emoji」普渡擺桌超狂！全聯開放12名鬼加臉友⋯網跪：太有才

我愛夏天！沙灘、浪花、湛藍海水　擁抱世界五處迷人海濱露營

淡橙橘口罩9分鐘完售「民眾凌晨3點多搶頭香」　每間超商最多僅20人搶到

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

慈濟醫院「林北江醫生」意外爆紅！名字奇特成焦點...粉絲跪求合照

北市限定！屈臣氏今開賣「中衛迷彩」，「這門市」鋪貨147盒

《雖然是精神病但沒關係》被網稱2020最佳韓劇　爆淚結局觀眾跟著哭爆

三星Galaxy Note 20系列新機　電商登記預購最高回饋破萬元

美式賣場隱藏版人氣王竟是「洗髮精」？只賣一個月就從架上失蹤

東森購物8/20開賣台東「台灣米王」　產量有限快把握搶先吃

「陰間版emoji」普渡擺桌超狂！全聯開放12名鬼加臉友⋯網跪：太有才

我愛夏天！沙灘、浪花、湛藍海水　擁抱世界五處迷人海濱露營

淡橙橘口罩9分鐘完售「民眾凌晨3點多搶頭香」　每間超商最多僅20人搶到

聯電開盤下跌近3%　台股指數早盤暫報12741點

如何區分鼻塞、新冠肺炎「喪失嗅覺」　2種味道幫助分辨

Honda、Nissan合併計畫告吹　日本政府美意被雙方高層打槍？

今年鬼特兇！命理師警告3生肖注意　鬼門開抓交替避開2關卡

林靜儀3疑點批「彰化篩檢」：這樣搞4個月疫情沒爆發　只能說天佑台灣

母偷看手機得知未成年女兒遭誘騙賣淫　大叔「每月2萬」啪啪

亞籃網評林書豪最佳控衛、年度第一隊　中華民國國旗上榜

力挺陳時中「有擔當政務官」　黃越綏450字曝原因：派政風剛好而已

秋冬新冠疫情來襲　吳尊友：有信心不會再像武漢那樣嚴重！

瘋電影／雲之彼端，約定的地方　未來才是最大的挑戰

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

消費熱門新聞

全家加碼振興！200變600元購物金

美式賣場人氣洗髮精架上瞬間失蹤

全聯奇異果區兼賣罐裝果汁？

北市限定！屈臣氏今開賣「中衛迷彩」

史上最美高粱酒限量開賣「優雅瓶身＋水鑽」顏值爆表

Amelie’s Bagel製程大公開

麵包夯了40年！不可能沒吃過　　

鐵粉全崩潰！小7經典紅茶拿鐵要停賣了

《雖然是精神病》網稱2020最佳韓劇

Fiddle 125懂你　風格規格不妥協

超商淡橙橘口罩1.5萬盒9分鐘搶光

家樂福中元季到薄荷洗髮精被掃空

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

Galaxy Note20新機　電商預購最高回饋破萬

更多熱門

相關新聞

深丹寧、薰衣紫今19點開賣　口罩懶人包一次看

深丹寧、薰衣紫今19點開賣　口罩懶人包一次看

近期新冠疫情相當不穩，各地再度掀起口罩搶購潮，繽紛的色款更是不少民眾茶餘飯後的熱門話題。大樹藥局今（19）日晚上7點將準時開賣中衛的「深丹寧」、「薰衣紫」口罩，每店共限量50包。《ETtoday新聞雲》記者也特別為您整理通路懶人包，讓民眾看得到、搶得到。

口罩戴錯防疫失效！常見7大錯誤

口罩戴錯防疫失效！常見7大錯誤

超商淡橙橘口罩1.5萬盒9分鐘搶光

超商淡橙橘口罩1.5萬盒9分鐘搶光

萊爾富自私伯「滿手小白單」猛按機台！

萊爾富自私伯「滿手小白單」猛按機台！

疫情升溫不用緊張 　鴻海員工陸續領取自產口罩

疫情升溫不用緊張 　鴻海員工陸續領取自產口罩

關鍵字：

屈臣氏中衛康是美迷彩特殊色口罩

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

12星座這些舉動就是討厭你

王瞳曬「帶艾成見前男友」合照！

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

「陶朱隱園」查嘸實價登錄！專家揭真相

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

蛇精男驚爆全臉毀容！崩潰：不知道以後怎生活

辛龍痛失劉真　突寫6字引擔憂

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

更多

最夯影音

更多
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面