林書豪要當台灣人！網友敲碗：記得去當兵　相關法條一次看懂

▲林書豪傳出入籍中華民國，7月30日已取得台灣護照。（圖／鍾小平提供）

記者趙蔡州／綜合報導

林書豪19日傳出入籍中華民國，台北市議員鍾小平也出面證實，他7月30日就已經取得台灣護照，相當於取得國籍。消息傳出引發網友熱議，也有許多人關係林書豪的兵役問題，有網友表示，「記得服兵役啊」、「好提議。 有去當兵就給過」、「是不是要先當兵呀。」

林書豪今年31歲，根據我國兵役法第1條、第3條規定，中華民國男子依法皆有服兵役的義務，男子年滿18歲之翌年1月1日起役，至屆滿36歲之年12月31日日除役，期間均稱為役齡男子，另據兵役法第36條規定，「歸化」我國國籍者，應補行徵集。

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內政部役政署官網也有針對「歸化我國國籍者的兵役問題」予以詳細解釋，歸化我國國籍之役男，自歸化日起即有服役義務；現行外國人歸化我國國籍並具役男身分者，均於其完成設籍後之翌日起，屆滿一年且在台灣居住達183日，將依法辦理徵兵處理。

▲林書豪在NBA打球時的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

父親林繼明接受《東森新聞》訪問時表示，兒子最近才完成CBA球季，想要回去休息，目前希望讓他恢復身體狀況，未來不管在哪裡，都交給經紀人處理，因為林書豪喜歡打球以後部管在哪，都需要了解適應。

台北市議員鍾小平也對此證實，「都是籃球人，當然更樂意、也有義務要幫忙書豪取得中華民國護照」，因為入籍中華民國一直是書豪的心願，內政部長徐國勇也說，林書豪的爸爸媽媽都是台灣人，那他當然是台灣人，內政部是掌管所有的戶籍，「他要回來台灣打球，我們非常高興。」