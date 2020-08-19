車停門口阻截肢患者回診！立委萬美玲澄清「不是我」　警已通知違規男到案

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園一名男子在臉書社團「爆料公社」PO文控訴，18日帶著剛截肢的父親到醫院回診時，卻發現門口停了整排黑頭車擋道，想上前拍照檢舉違規，還被司機嗆聲；且上前查看車輛，還有立法院出入證，一旁也附有立委萬美玲的名字，令他十分憤怒。對此，萬美玲第一時間澄清，該車並非她的座車，與男子口角的也非她司機。中壢分局副分局長范源正也指出，經調查，與男子發生衝突的為一名民眾，已通知到案說明，全案依道路交通管理處罰條例依法告發。

▲疑似立委座車整排停在醫院門口擋道，司機還下車與民眾對嗆。（圖／翻攝「爆料公社」）

男子在臉書社團表示，由於父親剛完成截肢手術無法行走，父親到醫院回診時，只能從大門口下車，再坐輪椅進入院內；豈料18日當天醫院門口卻停了整排黑頭車擋住醫院大門、急診室門口，無奈之下只能在大馬路讓父親下車，再推到醫院門口回診。

男子見整排黑頭車擋道相當憤怒，上前了解是誰如此惡霸，走近一看後赫然發現擋風玻璃下竟有「委員專用」的立法院車輛入證，一旁還附有立委萬美玲的名字；更令他氣憤的是，當下想拍照檢舉，不料車上司機竟還下車嗆聲，劈頭就罵「X你X！拍三X！」甚至要求他刪除照片，不准上傳到網路上，就連事後警察到場，也沒有開出罰單、趕人動作，僅是打個招呼就走了。

文章曝光後引起網友熱議，萬美玲第一時間也現身回應，她的座車是白色廂型車，並非發生衝突的黑色車輛，且下車嗆聲的也非她司機，希望發生衝突的民眾能夠出面對自己的行為負責，盡快道歉認錯。

范源正也表示，警方經調閱相關資料後，確認與男子發生口角衝突的係為一名民眾，並非立委司機，現已通知其到案說明；另針對現場交通違規，警方將根據事實依道路交通管理處罰條例依法告發，在此呼籲用路人共維交通秩序。

▲范源正說明案情，警方經調查後確認該車非萬美玲座車，與民眾嗆聲者也非立委司機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

萬美玲3點聲明全文：

一、下午參加一場2點在天晟醫院舉辦的重要會議，但因立法院事務繁忙，匆忙趕到已是3點45分，當時醫院門口已停滿車輛，我們在稍遠處下車，並叮囑司機15分鐘後再繞回來接委員上車。

二、惟網友爆料的照片中，影射我的車輛是併排停車，這確實是看圖說故事！會議結束我步出會場，我找不到我的車，是由助理打電話給司機，司機才準備開過來接我，因天晟醫院門口停滿車輛，所以我是快步在紅燈車陣中上車的。

三、傳有違停車輛司機擋住病患就醫通路，並與家屬起衝突一事，並非我的司機所為，而是另有其人，我希望他能出面對自己的行為負責，勇於認錯，儘速出面道歉。

最後，萬美玲說明，她與議長已前往中壢分局調閱錄影帶，希望能盡快釐清事實真相，「我並再次為司機的違停深深致歉。」