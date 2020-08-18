13歲兄帶9歲弟字條留4個字　阿嬤一看嚇壞...5公里外找到2人路旁發呆

▲桃園市龍潭黃婦報警稱，她的一對孫子留下「我們走了」字條出走，警方在離家5公里處發現小兄弟在路旁體力不支。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區黃姓婦人17日下午氣急敗壞向龍潭警方報案，2名孫子在家中留下「我們走了」字條離家出走，她遍尋不著請警方幫忙協尋，黃婦說，孫子各帶行李箱不知道去哪裡，她很擔心小孫子發生意外；警方通報線上警網協尋，根據監視畫面發現小兄弟往平鎮區方向徒步行走，結果在5公里外路旁發現這對小兄弟，已體力耗盡站在路旁發呆，趕緊帶回派出所通知黃婦領回。

龍潭警分局聖亭派出所17日下午接獲68歲黃姓婦人報案，黃婦向員警說，她的13歲與9歲的一對孫子，16日晚間被她罵了一頓，17日早上居然留下「我們走了」字條在家中，她等到下午都沒看到人影，擔心出意外趕緊報警協尋。

員警安撫黃婦情緒後，請其在派出所等候，派出所所長孫祥愷根據黃婦描述一對孫子特徵，請線上警網全力尋人，再急電請民防義警、守望相助隊等協勤民力加強搜尋孩童蹤跡。

▲桃園市龍潭區2名孩童17日負氣離家，警方在5公里處路旁發現後開車送回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

聖亭派出所警員溫正忠、曾嘉偉調閱路口監視器，發現這對兄弟沿著聖亭路往平鎮區方向徒步行走，各帶著一個行李箱，應該走不遠，進入平鎮區湧光路，員警集中警、民力在附近搜尋，最後在湧光路某條巷內發現這對兄弟站在路口發呆，疑似體力耗盡，員警根據兄弟特徵與黃婦描述走失孫子類似，經詢問後確認是離家出走的孫子。

▲桃園市龍潭區一對孩童離家出走，黃姓婦人看見一對小平安無恙感動不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這對兄弟出現中暑現象，員警立即給予礦泉水解渴，趕緊帶上車送回派出所，並通知黃婦到派出所確認。小兄弟說，因為肚子很餓又很渴，體力不支下才在路旁休息，回到派出所看到阿嬤後羞愧不敢抬頭，直說「對不起，以後不敢了…」黃婦看的兩名孫子安全無虞，激動地熱淚盈眶，感謝警方即時援助，讓這對孫子平安返家。

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