　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Line漫畫打造「沈浸式鬼月特輯」　「疫情恐怖故事」每晚10點上線

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼LINE WEBTOON「沈浸式鬼月特輯」，邀請4位創作者打造8集「疫情恐怖故事」。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲LINE WEBTOON推出「沈浸式鬼月特輯」，邀請4位創作者打造8集「疫情恐怖故事」。（圖／LINE WEBTOON提供）

記者林育綾／台北報導

Line條漫平台「LINE WEBTOON」每年籌劃鬼月特輯，今（19）日宣布今年以新冠肺炎疫情肆虐全球帶來的衝擊為概念，推出《鬼疫十年・動態特輯》，即日起至26日每晚10點上線，邀請4位創作者構思8集故事，還加入動態效果與音效，打造沉浸式恐怖體驗。

LINE WEBTOON表示，每年讀者們最期待的鬼月特輯，都根據當年度社會議題來規劃不同主題，挑戰讀者的五感震撼，今年全球的關注焦點是新冠肺炎疫情，因此與創作者以此為緣起，策劃出充滿人性現實挑戰的鬼話元素，除了恐怖更發人省思。

請繼續往下閱讀...

此次特輯創作者陣容堅強，包括幾乎不缺席的鬼王「阿慢」、驚悚大師「Pony」、期待帶來反差感的情愛浪漫風創作者「就就貓」，還有今年剛加入 LINE WEBTOON 陣容，擅長打造懸疑氛圍的「黃踹」，總共4位創作者，為帶來8集各具風格的「疫情恐怖故事」，兼具人性考驗、鬼怪驚悚、懸疑恐怖。

平台表示，因應讀者反應每年鬼月特別篇總讓人意猶未盡，希望內容更多、更豐富，此次的邀稿特別設計為中長篇幅，每篇故事分為2集出刊，並加上恐怖的「特效與聲光動畫」，打造「沉浸式恐怖體驗」，準備讓讀者嚇的不要不要。

▲▼LINE WEBTOON「沈浸式鬼月特輯」，邀請4位創作者打造8集「疫情恐怖故事」。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲開場故事由驚悚大師Pony帶來《困獸》。（圖／LINE WEBTOON提供）

今（19）日起開場故事由驚悚大師Pony帶來《困獸》，故事描述「啞笑病毒」肆虐全球、不斷變型，甚至在人類腹部還長出狗腿，而這強烈侵略性的變型病毒持續攻擊人類，主角能安全躲過，救出心愛的人嗎？

▲▼LINE WEBTOON「沈浸式鬼月特輯」，邀請4位創作者打造8集「疫情恐怖故事」。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲鬼王阿慢創作《掩瞞的真相》，人類為求生存進行「越境大逃殺」。（圖／LINE WEBTOON提供）

而鬼王阿慢創作《掩瞞的真相》，述說著世界各地失控的疫情，帶來各國的邊境管制，讓人為求生存進行「越境大逃殺」，比疫情更可怕的失控場面正在各地恐怖上演著。

▲▼LINE WEBTOON「沈浸式鬼月特輯」，邀請4位創作者打造8集「疫情恐怖故事」。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲就就貓創作《醫情》。（圖／LINE WEBTOON提供）

就就貓的《醫情》則描述疫情蔓延的陰暗醫院走廊盡頭，男主角尋找著女主角的身影，卻看見許多呈現詭異表情的病患，急於逃離驚醒發現是場惡夢，但弔詭的氣氛，卻讓他漸漸憶起真相。

▲▼LINE WEBTOON「沈浸式鬼月特輯」，邀請4位創作者打造8集「疫情恐怖故事」。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲黃踹的《歸鄉路》故事主角搭乘撤僑班機，遭遇歧視與攻擊。（圖／LINE WEBTOON提供）

黃踹的《歸鄉路》故事主角搭乘撤僑班機，遭遇歧視與攻擊，歷經重重困難終於抵達機場，卻因意外而被隔離，對家鄉和家人的思念，成為支撐自己回家的動力，卻發現一切已和記憶中的模樣不再相同。

4段詭異的疫情恐怖故事，預計為讀者帶來從頭到尾的「透心涼」，《鬼疫十年・動態特輯》連載期間還推出限定好康活動，讀者完成指定任務後，就有機會獲得LINE POINTS 6點、LINE WEBTOON回饋型代幣等。

《鬼疫十年・動態特輯》連結

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／震撼彈！林書豪「當台灣人」　證實入籍中華民國
擴大社區採檢！外送員、櫃姊等高風險職業者「符合條件」可驗
「越南籍移工」感染源抓到了！　莊人祥給答案
蛇精男消失3個月近況曝光！自爆「全臉毀容」：不知以後怎生活
獨／李眉蓁「選前才流產」！韓國瑜爆她吞百顆鵝蛋　助孕醫心疼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

震撼彈！林書豪「當台灣人」　證實入籍中華民國

擴大社區採檢！外送員、櫃姊等高風險職業者「符合條件」可驗

不是台灣輸出！「越南籍移工」感染源抓到了　莊人祥：被隔離同住者感染

台灣生鮮豬肉外銷難！專家開發已殺菌、免燙血水「熟豬肉」搶攻國際市場

請黑人「吃西瓜」是歧視！背後原因曝光超心酸　網提醒：炸雞也是

Line漫畫打造「沈浸式鬼月特輯」　「疫情恐怖故事」每晚10點上線

旅客抓狂！越捷航班取消超過90天沒收到退費　怒轟欺負台灣人

你被討厭了！12星座的這些舉動就是討厭你　摩羯能避就避、天蠍人間蒸發

房仲傳愛、熱血常在　安新建經6年熱血響應「房仲公益日」

男友爸癌逝！香港妹哭求送行被拒　發起「遠距伴侶團聚」：爭取我們的存在

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

震撼彈！林書豪「當台灣人」　證實入籍中華民國

擴大社區採檢！外送員、櫃姊等高風險職業者「符合條件」可驗

不是台灣輸出！「越南籍移工」感染源抓到了　莊人祥：被隔離同住者感染

台灣生鮮豬肉外銷難！專家開發已殺菌、免燙血水「熟豬肉」搶攻國際市場

請黑人「吃西瓜」是歧視！背後原因曝光超心酸　網提醒：炸雞也是

Line漫畫打造「沈浸式鬼月特輯」　「疫情恐怖故事」每晚10點上線

旅客抓狂！越捷航班取消超過90天沒收到退費　怒轟欺負台灣人

你被討厭了！12星座的這些舉動就是討厭你　摩羯能避就避、天蠍人間蒸發

房仲傳愛、熱血常在　安新建經6年熱血響應「房仲公益日」

男友爸癌逝！香港妹哭求送行被拒　發起「遠距伴侶團聚」：爭取我們的存在

鞋包控侯佩岑來小CK大補貨！分享「斷捨離」一原則也太逗趣

HTC VIVE首款原創自製XR內容　國立自然科學博物館展出

鬼鬼享美食「靠朋友幫排隊」　搭捷運1招偽裝藏星味

震撼彈！林書豪「當台灣人」　證實入籍中華民國

小心下市風險！元大S＆P原油正2 ETF自10/1起恢復適用淨值跌幅計算

抗疫加碼！第四屆鴻海獎學鯨增至360人　總計要發出3600萬元

吃麵超肥？營養師揭「熱量最高Top3」　3招爽吃不怕胖：寬的比細的好

《雙層公寓》東京篇成員確診新冠肺炎！　15日開始發燒「檢測為陽性」

高強度舞蹈無法唱現場？　ITZY練習片曝光…「零喘氣聲＋高分貝音量」網全嚇呆：超穩

擴大社區採檢！外送員、櫃姊等高風險職業者「符合條件」可驗

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

女副駕曬照肉搜中指男　指控遭逆轉嚇刪文

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

午後大雨特報來了！10縣市防雨彈

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

彰化衛生局遭政風調查！陳時中親揭2原因

又是同震央！台南六甲11:13規模4.7地震

即／台南又震「規模3.8」

合歡山驚見4座金字塔建體　真正用途揭祕

台灣輸出病例再+1　入境寮國30歲男遭確診

過來人還原30歲單身下班生活　網：太慘了

更多熱門

相關新聞

LINE WEBTOON《鬼疫十年‧動態特輯》　鬼月連載推限定好康

LINE WEBTOON《鬼疫十年‧動態特輯》　鬼月連載推限定好康

LINE WEBTOON 今（19）日宣布鬼月特輯，以新冠肺炎疫情肆虐全世界帶來的衝擊為概念，推出今年的鬼月驚嚇《鬼疫十年‧動態特輯》，即日起至8月26日止，每晚10時上線，並邀請4位創作者構思8集故事，更推出限定好康，就有機會獲得LINE POINTS 6點、LINE WEBTOON回饋型代幣等。

鬼門開第一天！高醫病房廁所「狂吐黑水」

鬼門開第一天！高醫病房廁所「狂吐黑水」

半夜經過廚房　見這幕她喊：比鬼門開可怕

半夜經過廚房　見這幕她喊：比鬼門開可怕

「陰間版emoji」普渡擺桌超狂！

「陰間版emoji」普渡擺桌超狂！

農曆七月鬼門開掛「普渡燈」引路　

農曆七月鬼門開掛「普渡燈」引路　

關鍵字：

LINE WEBTOON鬼月鬼門開鬼月特輯

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

央視：一旦武統「首戰即終戰」

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

女副駕曬照肉搜中指男　指控遭逆轉嚇刪文

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

全家加碼振興！200變600元購物金

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面