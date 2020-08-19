Line漫畫打造「沈浸式鬼月特輯」　「疫情恐怖故事」每晚10點上線

▲LINE WEBTOON推出「沈浸式鬼月特輯」，邀請4位創作者打造8集「疫情恐怖故事」。（圖／LINE WEBTOON提供）

記者林育綾／台北報導

Line條漫平台「LINE WEBTOON」每年籌劃鬼月特輯，今（19）日宣布今年以新冠肺炎疫情肆虐全球帶來的衝擊為概念，推出《鬼疫十年・動態特輯》，即日起至26日每晚10點上線，邀請4位創作者構思8集故事，還加入動態效果與音效，打造沉浸式恐怖體驗。

LINE WEBTOON表示，每年讀者們最期待的鬼月特輯，都根據當年度社會議題來規劃不同主題，挑戰讀者的五感震撼，今年全球的關注焦點是新冠肺炎疫情，因此與創作者以此為緣起，策劃出充滿人性現實挑戰的鬼話元素，除了恐怖更發人省思。

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此次特輯創作者陣容堅強，包括幾乎不缺席的鬼王「阿慢」、驚悚大師「Pony」、期待帶來反差感的情愛浪漫風創作者「就就貓」，還有今年剛加入 LINE WEBTOON 陣容，擅長打造懸疑氛圍的「黃踹」，總共4位創作者，為帶來8集各具風格的「疫情恐怖故事」，兼具人性考驗、鬼怪驚悚、懸疑恐怖。

平台表示，因應讀者反應每年鬼月特別篇總讓人意猶未盡，希望內容更多、更豐富，此次的邀稿特別設計為中長篇幅，每篇故事分為2集出刊，並加上恐怖的「特效與聲光動畫」，打造「沉浸式恐怖體驗」，準備讓讀者嚇的不要不要。

▲開場故事由驚悚大師Pony帶來《困獸》。（圖／LINE WEBTOON提供）

今（19）日起開場故事由驚悚大師Pony帶來《困獸》，故事描述「啞笑病毒」肆虐全球、不斷變型，甚至在人類腹部還長出狗腿，而這強烈侵略性的變型病毒持續攻擊人類，主角能安全躲過，救出心愛的人嗎？

▲鬼王阿慢創作《掩瞞的真相》，人類為求生存進行「越境大逃殺」。（圖／LINE WEBTOON提供）

而鬼王阿慢創作《掩瞞的真相》，述說著世界各地失控的疫情，帶來各國的邊境管制，讓人為求生存進行「越境大逃殺」，比疫情更可怕的失控場面正在各地恐怖上演著。

▲就就貓創作《醫情》。（圖／LINE WEBTOON提供）

就就貓的《醫情》則描述疫情蔓延的陰暗醫院走廊盡頭，男主角尋找著女主角的身影，卻看見許多呈現詭異表情的病患，急於逃離驚醒發現是場惡夢，但弔詭的氣氛，卻讓他漸漸憶起真相。

▲黃踹的《歸鄉路》故事主角搭乘撤僑班機，遭遇歧視與攻擊。（圖／LINE WEBTOON提供）

黃踹的《歸鄉路》故事主角搭乘撤僑班機，遭遇歧視與攻擊，歷經重重困難終於抵達機場，卻因意外而被隔離，對家鄉和家人的思念，成為支撐自己回家的動力，卻發現一切已和記憶中的模樣不再相同。

4段詭異的疫情恐怖故事，預計為讀者帶來從頭到尾的「透心涼」，《鬼疫十年・動態特輯》連載期間還推出限定好康活動，讀者完成指定任務後，就有機會獲得LINE POINTS 6點、LINE WEBTOON回饋型代幣等。

《鬼疫十年・動態特輯》連結

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