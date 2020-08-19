LINE WEBTOON《鬼疫十年‧動態特輯》　鬼月連載推限定好康

▲LINE WEBTOON《鬼疫十年‧動態特輯》。（圖／LINE WEBTOON提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE WEBTOON 今（19）日宣布鬼月特輯，以新冠肺炎疫情肆虐全世界帶來的衝擊為概念，推出今年的鬼月驚嚇《鬼疫十年‧動態特輯》，即日起至8月26日止，每晚10時上線，並邀請4位創作者構思8集故事，更推出限定好康，就有機會獲得LINE POINTS 6點、LINE WEBTOON回饋型代幣等。



LINE WEBTOON表示，每年讀者們最期待的鬼月特輯都根據當年度社會議題來規劃不同主題，以挑戰讀者的五感震撼，今年全球的關注焦點是新冠肺炎疫情，LINE WEBTOON與創作者以此為緣起，策劃出充滿人性現實挑戰的鬼話元素，除了恐怖更發人省思。



LINE WEBTOON指出，這次特輯創作者陣容堅強，包含幾乎不缺席、想到鬼月特輯就第一個想到的鬼王阿慢與驚悚大師Pony，以及再度挑戰鬼月特輯，期待帶來反差感的情愛浪漫風創作者就就貓，還有今年剛加入LINE WEBTOON陣容，擅長打造懸疑氛圍、挑戰恐怖極限的黃踹共4位創作者。

LINE WEBTOON進一步指出，這4位創作者將為讀者帶來8集各具風格的疫情相關恐怖故事，兼具人性考驗、鬼怪驚悚、懸疑恐怖的內容供讀者細細品嘗，並因應讀者反應每年鬼月特別篇總讓人意猶未盡，希望內容能更多更豐富，這次的邀稿特別設計為中長篇幅，每篇故事分為兩集出刊。



LINE WEBTOON說明，今年的鬼月特輯以疫情蔓延已10年的故事軸線來開啟一個又一個的恐怖故事，刺激讀者心靈，像是開場故事是驚悚大師Pony的《困獸》，敘述啞笑病毒肆虐全球且不斷變型，甚至在人類腹部還長出狗腿！而這強烈侵略性的變型病毒持續攻擊人類，主角能安全躲過，救出心愛的人嗎？

LINE WEBTOON補充，鬼王阿慢打造的《掩瞞的真相》，述說著世界各地失控的疫情，帶來各國的邊境管制，讓人為求生存進行越境大逃殺，比疫情更可怕的失控場面正在各地恐怖上演著；就就貓的《醫情》說著疫情蔓延的陰暗醫院走廊盡頭，男主角尋找著女主角的身影，卻看見許多呈現詭異表情的病患，急於逃離驚醒發現是場惡夢，但弔詭的氣氛卻讓他漸漸憶起真相。

LINE WEBTOON分享，疫情蔓延之際，黃踹的《歸鄉路》主角搭乘撤僑班機遭遇歧視與攻擊，歷經重重困難終於抵達機場卻因意外而被隔離，將對家鄉和家人的思念，成為支撐自己回家的動力，卻發現一切已和記憶中的模樣不再相同，要讓四段詭異故事，為讀者帶來從頭到尾的透心涼。

此外，LINE WEBTOON表示，繼《與神同行》之後，預計今年9月18日上映的動畫電影《整容液》是在LINE WEBTOON連載作品中，又一部翻拍成電影的作品，取材於在平台已連載6年的《奇奇怪怪》作品中最受歡迎之一的短篇故事《整容液》。

LINE WEBTOON說明，有別於傳統恐怖故事，《整容液》探討顏值至上的社會議題，敘述著長相飽受歧視的女主角為了讓自己變得更受歡迎，不計代價買入了美容商品整容液而改變樣貌，成為受歡迎的人之後卻所發生一連串驚悚的故事。

LINE WEBTOON強調，《奇奇怪怪》創作者吳城垈為韓國恐怖劇情代表漫畫家，創作內容多以短篇漫畫集為主，其中最具代表性，並在網路上引發熱烈話題的短篇《整容液》、《妻子的記憶》等皆收錄於《奇奇怪怪》當中，這部作品經常成為讀者與網路討論的內容，是恐怖類型漫畫榜首的常勝軍。