不認F-16V匹敵殲20　陸《環時》專家：缺乏基本常識

▲位在嘉義空軍基地的F-16V戰機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳政錄／綜合報導

美國國防部日前公布軍售案，包括售台66架F-16V戰機，引發F-16V與大陸殲20對抗誰佔上風的討論。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》引述軍事專發分析稱，前者根本沒有與殲20這類第五代隱形戰鬥機近身纏鬥的機會，在戰時只會有兩種命運，「要麼被摧毀在地面上，要麼一起飛就會被發現、鎖定、擊落。」

大陸軍事專家稱，台灣對於購買美製武器裝備性能，歷來有誇大其詞的習慣。比如，F-16V可望搭載AN/APG-83雷達，是美軍AN/APG-80雷達的簡化版，和美軍F-35戰機的雷達性能有很大差距，根本談不上什麼宙斯盾雷達縮小版。

▲解放軍殲-20掛彈表演。（圖／CFP）

他還稱，F-16V作為傳統四代機，並不具備隱形戰機性能，無論再怎麼進行升級改造，氣動佈局也不可能達到第五代隱形戰鬥機的水準。報導認為，「F-16V連解放軍已經列裝的殲-10C都比不了，更不用說具有代差優勢的隱形戰機殲-20了。」

大陸軍事專家還說，本次美對台軍售中，無論是「魚叉」反艦導彈，還是所謂的美製攻擊彈藥，射程都相對有限，無法實現防空火力圈外打擊。

值得注意的是，針對F-16V與解放軍殲20抗衡的議題，國防部長嚴德發曾於去年該案提出時，就在立院備詢表示，F-16V抗衡殲-20沒有問題，國軍飛官技術高超，「一對一絕對把它（殲20）打掉。」

空軍作戰指揮部指揮官、時任空軍參謀長劉任遠說，雙方性能在伯仲之間，殲20匿蹤能力會好一點，另現行空戰中，一對一空戰機率不高，都是視距外作戰，而F-16V擁AESA雷達，有視距外的優勢。

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