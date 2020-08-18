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影／中國公佈殲-20雙座版　世界第一架雙座隱形戰鬥機

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▲中國解放軍正在研發最新一代的「雙座殲-20」

實習記者閔文昱／綜合報導

中國解放軍正在以其最先進的戰鬥機殲-20為基礎，研製新一代雙座隱形戰鬥機， 座椅設計將成為世界首創，未來用作預警飛機，作為戰鬥機和火箭發射器等其他武器的指揮中心。

根據《南華早報》（South China Morning Post）15日報導，殲-20的開發商－成都飛機設計研究所（CADI）正在研究具有突破性、創新性的雙座隱形戰鬥機，這將是世界上第一架能容納兩名飛行員的隱形戰鬥機。

「軍工黑科技」（War Industry Black Technology）社群平台上公佈了殲-20雙座版的設計草圖，設計類似俄羅斯的蘇（Su）-34雙座超音速中程戰鬥轟炸機，在駕駛艙內採用並排座位，使駕駛能更有效地溝通、分享資訊。報導稱，它將成為小型預警機。

▲▼殲-20雙坐版設計草圖。（圖／軍工黑科技）

▲網路上出現殲-20雙坐版設計草圖，類似於俄羅斯的蘇（Su）-34雙座超音速中程戰鬥轟炸機。（圖／軍工黑科技）

一名軍方消息人士透露，作為具有隱形和超音速巡航能力的新一代戰機，還需要指揮無人機，其他戰鬥機，甚至是地面火箭發射器，以及戰艦和潛艇，才能成為小型預警機。並說，「這架新戰機將配備防禦性的空對空武器，但不會用來作為轟炸機，這與中國大陸媒體報導相反。」

因事涉敏感，要求匿名的消息人士指出，這不是真正的轟炸機。為了保持隱身性和敏捷性，所有導彈都會放在內部彈艙，這意味著只允許裝備輕型空對空炸彈，因為空對地和空對海導彈所需的重型炸藥只能容納在機翼下方，會大大降低了隱身能力。

接著還表示，所有攜帶重型炸彈的轟炸機都可以透過「防禦整合系統」（IADS）被輕鬆檢測到，這意味著雙座隱形戰鬥機不會對美國軍事基地甚至航空母艦打擊群造成任何威脅。「雙人版殲-20只是成都飛機設計研究以殲-20為基礎，開發的變型之一，研究所的首要任務仍是針對裝有電磁彈射系統的002航母開發艦載機。」

香港軍事評論員宋忠平認為，由於殲-20具備強大的偵察以及與多頻情資與電戰資訊系統連結的能力，因此可以升級和改裝為不同的戰鬥機。但同時也指出，如果新機採用雙座設計，則可能需要更長的開發時間，飛機的氣動佈局應做出重大改變，屆時它將不再是原始的殲-20型號，而是另一種新型戰機。

▲▼ 殲-20。（圖／CFP）

▲新版殲-20可能會跳脫原殲-20系列，成為另一種新機型。圖為殲-20（圖／CFP）

原本的殲-20是採單座全天候隱形的第五代戰鬥機，被設計為具有精確打擊能力，也是繼美國F-22和F-35之後的世界第3架五代隱身戰鬥機。而大多數訓練機和轟炸機都有前後雙人座椅，當前座飛行員在駕駛時，後座飛行員就能專注操控武器。也因此，新版殲-20將成為世界上第一架雙座隱形戰鬥機，值得關注。

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