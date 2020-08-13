馬英九：境外學生返台獨漏陸生　「全國大學校長應抗議蔡英文歧視」





▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九13日表示，蔡政府開放境外生返台就學卻獨漏陸生，讓學生成為「反中仇陸」政策下的犧牲品，呼籲全國大學校院的校院長挺身而出，一同嚴正要求蔡政府修正錯誤的政策，抗議蔡英文歧視性的做法。

馬英九上午在臉書發文表示，最近政府全面開放境外學生返台就學，卻獨漏陸生，讓他們成為「反中仇陸」政策的犧牲品。陸生來臺就讀，一直是兩岸青年交流建立友誼的最佳途徑，蔡政府歧視性的做法，令人深感失望與憂心，謹此呼籲全國大學校院的校院長，一起站出來，抗議這項不法、不當、不智之舉。

馬英九說，儘管兩岸學生來自不同的社會，但有機會在青年時期交流互動，瞭解越深、誤解就越少，越能建立友誼與共同價值，為兩岸永續和平奠定基礎。事實也證明，許多陸生來臺後，不只對台灣留下良好印象，並觸發他們對於兩岸未來有更深刻務實的思考，這不是政府用任何宣傳能夠取得的成果。

馬英九表示，陸生自2月9日被禁來台已超過200天，蔡政府選擇性排除陸生返台就學，完全是政治考量。這種對待陸生的方式，既不公平，也讓兩岸敵意螺旋更加升高；大陸當局日前就決定，暫停今年的新陸生來台就讀。

他呼籲兩岸當局，不要中斷兩岸青年交流的機會，讓新、舊陸生都能夠來台，讓共享血緣、歷史、與文化的兩岸青年，能夠跨越政治鴻溝，也呼籲公私立大學校長們挺身而出，一同嚴正要求蔡政府修正錯誤的政策。

馬英九說，蔡英文總統今年4月9日面對世界衛生組織秘書長公開指責臺灣種族歧視的時候，曾霸氣回應「台灣向來反對任何形式的歧視」；10日接見美國衛生部長阿薩爾時更說，「政治因素不應該凌駕在健康人權之上」。

馬英九表示，蔡總統說得很對，希望她把同樣標準，用在陸生、陸配及陸配子女身上，拋開歧視，不要讓政治凌駕教育與人權。