高雄最需要改變的...他曬出「韓國瑜手印」：這塊要挖掉！1天內3000網友按讚

▲有網友表示，應該把韓國瑜手印挖掉。（圖／翻攝臉書Wecare高雄）

地方中心／高雄報導

高雄市長補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以67萬1,804票，輾壓國民黨候選人李眉蓁24萬8,478票，成功替民進黨收復高雄。對此，Wecare高雄在臉書發文提問，「重新啟動的高雄，最需要馬上改善的是什麼？」而受到最多網友讚聲的，竟然是韓國瑜手印，短短一天就吸引近乎3000名網友按讚。

耗費153萬製作的愛河畔「手印星光大道」，於前高雄市長韓國瑜任內正式啟用，結合港台明星、導演，及出身高雄或據高雄精神的各傑出人士一起「手」護高雄，總計50個手印成為專屬星光大道，手印主人包含了高雄市長韓國瑜、金馬獎終身成就獎得主甄珍、知名導演李行等人。

不過，如今卻有網友在Wecare貼文底下貼出韓國瑜手印照片，並直言這塊應該挖掉，甚至在該處手印上還有939090的數字（韓國瑜的罷免票得票數），而該則留言更是在短短一天內就獲得2981個按讚數。

除此之外，也有網友提到，「下班時段，國道北上下三多路、中正路及左營閘道口超級塞，可否思法解決？」、「從高汚染重工業轉型成低污染產業」、「把部份意識行態的廣告看版先都拿掉」、「改善空汙、增加綠地、別再把樹木修剪到光禿禿」。

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