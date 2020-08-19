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我不能賣隊友！　四川洪災前他「淡定打遊戲」拒撤離爆紅

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▲▼四川男子在洪災前不顧警方撤離勸阻，繼續打遊戲。（圖／取自北京時間）

▲四川男子在洪災前不顧警方撤離勸阻，繼續打遊戲。（圖／翻攝自北京時間）

記者陳政錄／綜合報導

四川近日暴雨成災，官方首次啟動「Ⅰ級防汛應急響應」，並稱部分地區出現「百年一遇洪水」，但值得注意的是，近日警方連夜撤離地勢低窪處居民時，四川綿陽境竟一名男子還在家中打遊戲，不願撤離，直呼「曉得了，但我這不能賣隊友」，引發熱議。

據微博上流傳和陸媒《北京時間》畫面顯示，8月17日，四川綿陽的民警連夜對地勢低窪處的民眾進行轉移，但在排查過程中，發現一男子正在家中打遊戲，經多次勸阻，男子才不捨放下電腦，配合前往集中安置點。

▲▼四川近日連續強降雨。（圖／人民日報、四川日報）

▲四川近日連續強降雨。（圖／人民日報、四川日報）

負責的瞿警官表示，因為大橋旁邊的河堤被洪水沖垮，正在進行搶救，考慮到民眾的安全，政府組織撤離到安全地帶。他說，第一次撤離後，村長等幹部和派出所巡警進行第二次排查，就發現一個小夥子還在打遊戲，「我們問他為啥不離開，他說我不能賣隊友嘛。」

據了解，長江中上游爆雨17日在四川一帶形成「第5號洪水」，洪水甚至淹沒樂山大佛腳趾，四川省防汛抗旱指揮部18日通報，青衣江雅安城區段已出現100年一遇洪水，在包括，成都、德陽、綿陽、雅安、樂山、阿壩、涼山等市（州）大到暴雨持續下，四川省官方已於18日5時起，啟動史上首次的I級防汛應急響應。

《人民日報》報導，目前四川省受災人數超過10萬人，根據18日統計數據，已救助被困群眾3300餘人，疏散轉移受災群眾73000餘人。

面對綿陽該男此等瘋狂行徑，大陸網友也不禁感嘆，真是「中國好隊友」、笑稱「速度推，洪水淹過來了」，但更多的人是諷刺和批評，「警察叔叔你們走吧別管他，讓他隨風去吧」、「感天動地好隊友，在失蹤者名單上給他留個好位子」。

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