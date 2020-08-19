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草埔隧道自動測速照相　7個月拍超過1萬3千張罰單…屏東第1名

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▲屏東縣政府交通隊公佈縣內自動測速照相拍攝前10名超速路段，提醒駕駛人依時限行駛，以免被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府交通隊公佈縣內自動測速照相拍攝前10名超速路段，提醒駕駛人依時限行駛，以免被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局交通隊公布縣內10處路段測速照相機取締違規件數，其中以2019年底通車的獅子鄉台9線436.58公里的草埔隧道北向，勇奪全縣最會取締的照相機的第1名，到2020年7月底，已取締1萬3232件，其次台26線7.87公里北上車道，拍到7250件，第3名是台1線431公里處附近的戰備道南下自動照相機，拍到6615件超速，警方提醒用路人行經這些路段，依時限行駛，不要與自己荷包過不去。

屏東縣政府警察局交通隊說，連絡屏東台東間的草埔隧道，屬於長隧道，一旦發生傷亡事故，警消搶救具有一定風險，如有不慎恐將造成無法彌補的憾事；加上隧道內目前已試行開放大型重機行駛，由於不同車種的特性不同，可能提高行車的風險。

交通隊呼籲用路人不要超速，也不能變換車道，屏東縣警方近日已和公路總局第三區養護工程處配合，由隧道交控中心監控，倂大數據分析易違規地點時間，由警方加強取締，確保交通安全。

而除前3名的草埔隧道北向、台26線、佳冬戰備道外，自動測速照相第4名是台一線442.2公里南下的自動照相機，拍到5163件，第5名高屏大橋屏東端南下有4324件；其他6~10名，分別是屏東市屏17線10公里處、屏187線33.229公里處南往北、台26線45公里鹽埔彭厝段、屏東市台27線61公里處北上、獅子鄉台9線463.53公里處草埔隧道南向。提醒用路人注意，依規定行駛，以免被罰。

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