辦理借貸中招...詐團13人被揪出！分工細膩犯行遍及6都

▲台南市警佳里分局破獲橫跨六都之詐騙集團，緝獲黃姓主嫌及共犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市陳姓民眾欲辦理借貸，藉由網路廣告將其名下及其弟金融帳戶、金融卡寄送對方，事後發現遭詐報案，市警佳里分局追查近1年陸續查出該集團共計13名成員，成員分工詐騙，詐騙犯行橫跨六都，不法所得初估超過百萬元，警方緝獲黃姓主嫌，全案訊後依詐欺、洗錢防制、組織犯罪等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，該集團有負責至超商領取帳簿、收購帳簿者，負責提領贓款之車手，收受詐騙贓款（水房），提供人頭電話及負責面試網路求職者，吸收領款並轉交詐騙所得，最終追出該集團負責指揮調度成員之黃姓主嫌。該集團犯罪手法係先於網路刊登借貸廣告，騙取、買賣帳戶（金融卡），利用人頭電話以「假網路購物」、「解除分期付款」、「假冒親友」等手法實施詐騙領取匯款，為製造斷點，再藉由細密分工，成員分別負責不同面向，各有不同的連絡對象，彼此之間並不一定認識，均由該集團黃姓主嫌整合調度，在不同地點進行詐欺行為，並領取收受所有贓款，詐騙犯行包含六都，不法所得初估超過百萬元。

佳里分局長斯儀仙表示，民眾有借貸需求或求職，不可僅藉由網路申辦或聯繫，必需先提供帳簿、金融卡並告知密碼之要求一定是詐騙，暑假期間求職新鮮人，尤應小心網路詐騙陷阱，僅需提匯款、強調輕鬆立即可領報酬的工作，極有可能為非法詐欺集團利用。網路購物更應慎選優質交易網站及平臺，選擇信用良好賣家，採貨到付款或面交方式，亦可防範假網購之詐騙。另購物分期設定錯誤，需至ATM解除分期付款，亦是詐騙話術，要避免遭詐。預防詐騙方法：一、保持冷靜。二、小心查證。三、撥打165專線。

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