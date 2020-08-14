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前女友半夜來電「求陪散心」！他秒答應...結局讓網大讚：一條漢子

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▲電話,感情,手機,戀愛,分手,劈腿,女生,女人。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲前女友半夜打電話找原PO陪她散心。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者任珈萱／綜合報導

分手後接到前任電話邀約，你（妳）去不去？一名男網友表示，半夜時突然接到前女友打電話來，說因和男朋友吵架情緒欠佳，希望能陪她散散心，男網友二話不說馬上答應，並約好老地方見面，沒想到結局一出，網友們都嗨翻，大讚他「真是一條鐵錚錚的漢子」。

一名男網友在臉書《靠北女友my girl》發文表示，前女友三更半夜突然打電話來說「和男友吵架，心情不好」，問他能不能陪她散散心？原PO二話不說馬上答應，並約好在以前常去的老地方（公園）見面。不過當他掛了電話後，原PO竟立刻關機繼續睡，直接放鳥前女友，並說「這樣是不是剛好而已」。

請繼續往下閱讀...

為何答應了又故意放鳥？原PO說明原因，指當初女友無縫接軌現任男友，現在吵架了卻要他在三更半夜陪散心，認為放她鴿子「我對妳真的剛好而已」，「一個字『爽』」。PO文還提及，事後女方還發限時動態批評原PO很爛，可見前女友有依約前去公園了。

▲愛情,兩性,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲前女友無縫接軌現任男友，吵架了卻找他散心。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

貼文一出，許多網友都大讚原PO「真男人」、「真是一條鐵錚錚的漢子」、「夠勁！」、「唯一支持的po文」、「君子報仇十年不晚…剛好而已」、「應該要約遠一點的」、「 真的很帥，什麼不服就服你」、「放人鴿子的原因很多，但你這種是最棒最優質的，必須讚美你」。

不過也有網友不認同，覺得「沒必要這樣，愛情裡好聚好散」、「這就是為什麼她無縫你的原因了」。

▲分手後絕不復合3星座 。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

▲網友大讚原PO是條漢子。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

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