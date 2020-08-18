放學被鎖幼稚園！4歲女童翻窗「下秒墜樓」滿臉是血　母淚：她是有多害怕

▲事發幼稚園 。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

送小孩去幼稚園讀書，不少家長都難免會擔心，廣東湛江市4歲的小萍（化名）就因食量小未能吃完午餐，被老師獨自留在二樓教室反思，隨後被誤鎖在隔壁房間內，半小時後小萍翻越窗戶、護欄墜落重傷。母親王玲（化名）心痛不已，「孩子是有多害怕，才會想從窗戶裡爬出去。」

據《澎湃新聞》報導，小萍就讀湛江市麻章區迪尼金蘋果幼稚園中班，平時放學時間為16時30分，但7月8日外婆卻收到老師訊息，讓她17時10分再過去接，然而就在這半小時裡，意外發生了。

▲監視器畫面 。（圖／澎湃新聞）

原來當天下午，小萍因為未吃完午餐並擅自倒掉，在臨近放學時，被老師懲罰獨自留在二樓教室進行「反思」。監視器畫面顯示，16時31分老師組織學生們背書包下樓，而小萍則獨自站在一邊，隨後返回教室指著小萍說了一番話後離開，女孩被獨自留在教室。

16時35分，小萍背上書包走進了隔壁的生活館，當時一名韋姓老師在打掃，小萍向老師表示自己想回家，但該老師建議她回教室擦乾眼淚，並和班導師認錯，小萍只好獨自返回教室；16時40分再次走進生活館，房間裡有一名王姓老師在打掃，但因為書架遮擋沒有看到小萍，打掃完畢後即離開了房間，3分鐘後，老師關上風扇並鎖門離開。

被鎖房內後，小萍等待20分鐘，但沒有人來尋找她。17時01分，小萍嘗試爬上窗邊書櫃，確定可行後，回來收拾好書包再次爬上書櫃，通過書櫃翻越窗戶到達陽臺，或許是急於回家，她又繼續爬上陽臺護欄，翻過護欄後因身體失衡，從2樓墜落至地面一台三輪車上。

▲小萍傷勢嚴重 。（圖／澎湃新聞）

隨後，滿臉是血的小萍自己爬起來，走到幼稚園門口，保安發現後方得知孩子墜樓。然而校方一開始並未告知家長受傷原因，且沒有叫救護車，僅是用電動車把小萍送到衛生院。

小萍隨後被帶去廣東醫科大學附屬醫院治療，顱腦CT檢查後，她被診斷為疑似左側頜骨髁骨骨折及軟組織損傷，下巴被上齒由內到外磕穿，出現穿透性裂傷，兩顆門牙脫落，全口牙齒鬆動。

母親王玲心痛不已，「其他孩子都在樓下跟父母回家，我們的孩子卻一個人被鎖在房間裡，老師還通知我們晚30分鐘再去接孩子，在這個時間裡，孩子是有多害怕才會想從窗戶裡爬出去。」

事發後，王玲及家人要求對幼稚園負責人、相關老師追責，但僅有涉事主班老師被開除，這讓家長不能接受，「孩子出事首先就說明幼稚園存在監管失職問題，而且事發後幼稚園隱瞞受傷原因，導致延誤治療，這些都表現出幼稚園管理的混亂和失職。」

廣東湛江市麻章區教育局相關負責人17日回應稱，教育局已經明確這是一起嚴重的責任事故，且幼稚園負有重大責任，但具體該如何定性追責，目前還沒有確定。