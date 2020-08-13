接娃沒看到人！家長一找「死在幼稚園女園長車內」　園長：法律會給我公正評判

▲2歲女童被鎖幼兒園園長車內窒息而亡。（圖／翻攝自海峽導報）

記者鄭思楠／綜合報導

痛心！8月7日下午，在漳州市東山縣西埔鎮梧龍童歌幼稚園門前，一名2歲女童被發現死在該幼稚園女園長的車內。不過，園長則委屈表示，並不知道孩子在車中，「相信法律會給我公正的評判。」

據《海峽導報》報導，據死者親屬稱，當日上午，女童的父親用摩托車帶兒女上學，途中遇到了女兒所在幼稚園的林姓園長，便將孩子寄託在對方的小車內送到幼稚園。

親屬表示，當林女到達幼稚園後，卻將女童遺忘在了車內；直至女童的奶奶來接其回家時，才發現孩子因窒息死於車內。

網傳影片顯示，女童在車中被發現的當晚，在涉事的黑色小車旁，女童家屬與園長發生了激烈的爭吵，反復質問對方為何會把孩子忘在車中。期間，林女一直表示，並不知道孩子在車中。

對此，林女回應，「事情已經發生了，該有的責任要承擔，我自己報案了，事件還在取證中，相信法律會給我公正的評判。」她表示，死去的女童是她老公家的親戚，每日都和父親來自己家吃飯，「她父親會將孩子交由我公婆照顧，偶爾我也會將女童帶到幼稚園。」

事發當天，她回憶，「7日早上7時左右，我將車停在村口打電話，女童的父親看到我的車停在那裡，便急急忙忙把睡著的孩子放在我車後座上就去工作了，當時我戴著藍牙耳機打電話，聲音比較大所以沒有聽到，我自己開車都不知道後座有孩子，晚上女童的奶奶來接女童時，我還和她講女童今天並沒有來，女童的奶奶和女童父親通話後才知道孩子在我的車上。」

對於此事，東山縣公安局工作人員表示，確有此事發生，目前還在調查中。

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