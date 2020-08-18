「開裸照副本」逼女網友還1萬元　苗栗男修圖技能點滿還是輸了

記者黃翊婷／綜合報導

家住苗栗縣的32歲鍾姓男子透過網路認識郭姓女子，並在2019年9月間同意借給對方1萬元，大約一個月之後因為催討不成，氣到傳送LINE訊息威脅要「開副本」公開裸照，反而吃上恐嚇罪的官司，被台南地院法官判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

▲郭女透過網路認識鍾男，沒想到卻因此陷入裸照風波。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

判決書中提到，鍾男同意借錢給郭女時，要求提供裸照及私密自拍影片作為擔保，後來因為遲遲沒有還款，才在2019年10月12日晚間8時許傳訊息催討，「如果月底之前妳沒處理給我，就不要逼我開妳副本，公開對話紀錄、照片、影片，讓妳在台南丟臉待不下去，最後通知妳。」

郭女擔心裸照及不雅影片外流，急忙向台南市永康警分局報案求助。不過，鍾男到案之後辯稱，郭女為了借錢，的確有傳來裸照和私密影片，後來卻不肯還錢，也沒有接電話，完全不處理這件事，他一氣之下才會傳送上述訊息，但沒有任何恐嚇的意思，更不可能真的公開私密照片或影片，至少也會經過修圖處理，「我說開副本的意思是在臉書上概略引述她欠錢的行為，照片會打上馬賽克處理。」

不過，台南地院法官認為鍾男的確是以「公開不雅照片」的手段相逼，因此不採信他的說詞，考量到他犯後堅持不認罪，加上有妨害性自主的前科，最後依恐嚇危害安全罪判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。