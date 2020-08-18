洗錢總裁超猛身家曝！擁郭董同款「21億私人飛機」　夜店一晚就花8位數

▲新力旺國際控股集團莊姓總裁在搜索時意外失聯。（圖／翻攝新力旺控股官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

台中檢警追查全台最大洗錢集團，發現幕後金主竟是新力旺國際控股集團莊姓總裁，然而他卻「意外」失聯。據悉，莊男事業版圖橫跨台灣、大陸、甚至東南亞，不僅傳出坐擁海、陸、空3種頂級交通工具，也曾在台北市頂級夜店一晚豪擲千萬，業界推估他的身家起碼「好幾個百億」。

刑事警察局日前破獲全台最大洗錢水房，每天經手經額高達上億，抽3%手續費就淨賺300萬元。經查發現，該集團涉嫌幫賭博網站洗錢，由於賭客人數驚人，經循線鎖定幕後金主，就是新力旺集團莊姓總裁。

據了解，該名莊姓總裁是從電解水業務起家，後來轉往中國大陸和東南亞國家，成立多家公司，事業版圖遍及各產業。除了本業外，他在國內併購線上遊戲業者，知名餐飲集團，還入股博弈電子設備業。

莊男在馬來西亞成立控股集團科技和建設公司，柬埔寨投資土地開發，也擔任寮國國家建設銀行，和東盟工業園區董事，資產雄厚。

由於莊男出手大方，也結識不少政商名流。他在東南亞因為發展有成，還獲得多個皇室冊封，由馬來西亞元首冊封的「丹斯里」，和「拿督斯里」級別相等，全球只有250人能獲得這份榮耀，而莊姓總裁是全台第一人！他也曾獲頒柬埔寨國家勛爵殊榮，並在印尼大皇宮，受印尼國王冊封為王子。

▲莊男坐擁海、陸、空三種頂級交通工具。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

腰纏萬貫的莊男坐擁海、陸、空三種頂級交通工具。海路方面，他之前花8千萬買下亞洲第一艘海上超跑遊艇，去年在安平港風光舉辦交船儀式，只為了打造全台最大遊艇碼頭。

陸路方面，除有各式超跑外，也有一輛全球限量，堪稱是超跑迷夢想，要價2億起跳的布加迪（Bugatti）超跑，其中光額外選配的4顆輪胎加輪框就要上千萬。至於空中方面，據傳他也有一架與鴻海董事長郭台銘私人飛機同款的「灣流G650ER」，要價新台幣21億元。

莊男意氣風發，卻成了跨境洗錢集團的幕後金主，遭檢警追緝。刑事局中部打擊犯罪中心對此表示，此案由檢察官指揮，全案目前仍在行動中，相關案情不便說明。