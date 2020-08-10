房仲隨機殺人案大逆轉！為女同事「除髒狼」計畫曝　密謀3個月18刀捅死情敵

▲于姓房仲18刀隨機砍殺路人被檢察官提訊。（圖／記者劉昌松攝、翻攝嫌犯臉書）

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華區4月間發生于姓房仲持刀砍殺林姓男子，原傳出于男因業績不好而隨機殺人洩憤，但檢警深入調查發現，竟是一起駭人情殺案，于男疑因不滿已婚江姓女同事被同樣已婚的林男糾纏不放，不但在林男車上裝GPS定位，還特地吃高蛋白練身體，籌劃「除髒狼」多時後，選擇在林男住處附近下手，北檢10日分依殺人罪、妨害秘密罪起訴于男與江女。

57歲的于姓房仲在4月11日深夜11點多，持藍波刀砍殺準備回家的林姓計程車司機18刀，還一度為了抽出卡在林男手掌的刀刃，拖行已身受重傷的林男，直到緊鄰的派出所警員聽到被害人呼救，前往察看救出林男，但林男被送醫急救昏迷近3個月後，因醫師判斷難有甦醒機會，家屬已在日前忍痛拔管。

而于男到案後一度辯稱，因為房仲業機不好，心情不佳才會隨機殺人洩憤，但檢警深入調查發現，于男犯案前，與同公司的江姓女同事密集聯繫，追查發現，原來死者林男也曾經在同間房仲公司上班，林男和江女各有家庭，但發展出婚外情關係。

▲案發地點就在警局派出所附近。（資料照／記者黃彥傑攝）

後來林男離職改開計程車，但仍與江女保持聯繫，同樣已婚的于男則因心儀江女，看到江女常在滑手機，擔心影響工作表現而表達關心，才得知這段不倫戀，而且認定林男是「恐怖情人」，常常開計程車去堵江女。

于男為了保護江女，1月間偷偷在林男車上安裝GPS，隨時回報林男位置給江女，但江女仍不斷抱怨遭林男威脅，于男開始想要教訓林男，還自己取了計畫名稱「除髒狼」，不過于男擔心林男才40多歲、身材較壯碩，因此自主訓練，吃高蛋白做重量訓練，等著執行計畫。

▲于男行兇後為了抽回卡在被害人手掌的刀子，還在騎樓上拖行被害人。（資料照／記者黃彥傑攝）

4月11日中午，于男和江女吃了飯後，就到林男住處附近埋伏守候，等到林男停好車子準備走回住處，于男撐著雨傘佯裝在騎樓不期而遇的路人，趁錯身之際，拿出預藏的藍波刀朝林男背部猛刺，林男倒地哀嚎，仍遭于男持續亂刀猛刺，血流遍地。

檢察官林錦鴻調查後，認定于男有殺人犯意，依殺人罪以及妨害秘密等罪起訴，至於江女雖未觸犯殺人罪，但是她曾協助于男更換裝在林男車上的GPS電池，也被依共同正犯妨害秘密罪嫌起訴。

▼江女因有協助于男犯案，同樣遭檢方起訴。（圖／記者劉昌松翻攝）

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