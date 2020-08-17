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霧台神山瀑布再添亡魂！16歲少年溺水一度恢復生命跡象…搶救失效不治

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▲屏東縣霧台鄉神山瀑布再傳民眾戲水意外，警消搶救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣霧台鄉神山瀑布再傳民眾戲水意外，警消搶救 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉出名神水瀑布，16日下午再傳出民眾戲水溺水事件，警、消人員獲報前往救援，救起時已沒有生命跡象，經搶救人員實施CPR搶救後醫急救，晚上一度恢復生命跡象，惟後來還是宣告不治，里港警方已報請檢官驗17日驗屍，查明死因。

屏東縣消防局昨天下午16時10分接獲警局轉報於霧台鄉神山瀑布有人溺水，表示溺者1名已拉起，無生命徵象，現場人員實施CPR，立即派遣霧台及三地門分隊出動救護車及消防車輛共計4車8人前往救援。

16時38分救護人員接觸溺者後，接手實施CPR，初步急救後將溺者搬運至救護車，由霧台分隊救護車送往高榮屏東分院急救，經詢問醫院，溺者於19時45分恢復生命徵象。但後來搶救失效，醫師宣告不治。

里港警方調查，16歲的高雄市黃姓和19歲的郭姓學生，相約到神山瀑布戲水，他們攀爬到最上層的瀑布，昨天下午黃姓學生發生溺水，民眾發現報警，霧台分駐所副所長程復國 警員曾俊發立即趕到現場救，將黃救上起來，進行急救，隨後消防人員趕到接手實施CPR，再送醫急救，一度恢復生命跡象，後經搶救宣告不治。

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