今年已2死...霧台神山瀑布告示牌「禁止戲水」　警再度提醒民眾遵守

▲屏東縣里港警分局再度提醒遊客，霧台神山瀑布禁止入內戲水，籲請民眾遵守規定，確保安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉知名景點神山瀑布昨天（16日）下午傳出溺水意外，救難人員接獲消息後到場搜救，將溺水的16歲黃姓少年送醫急救，惟仍宣告不治；轄區的屏東縣里港警分局表示，神山瀑布屬景觀級的戲水景點，也是屏東縣觀光熱門區，但今年至今已經傳出2起溺水意外，造成2人死亡，提醒民眾，該瀑布屬危險區域，禁止戲水，千萬不要戲水，確保安平。

▲▼警方拉起封鎖線禁止遊客進入。

里港警分局表示，昨天下午16時10分接獲119轉報有人在上述地點溺水，經派遣員警前往會同消防人員搜救，該處為河床深潭，有1名黃姓男子溺水、93年次，救起時無生命跡象。

經查黃姓男子係與另郭姓友人、91年次，結伴從高雄市至神山瀑布戲水遊玩，消防人員隨即將黃姓男子送榮民醫院龍泉分院搶救，初步恢復生命跡象，後續轉送高醫救治，於17日凌晨4時宣告不治，令人遺憾。

警方說，神山瀑布位於霧台鄉霧台村，因有瀑布景致而得名，是屏東縣熱門的戲水景點，但也暗藏漩渦等危險。根據警方統計，今年以來，到昨天已傳出2件溺水案，其中7月19日1人死亡、8月16日1人死亡。警方再度提醒，該區域於 2020年3月31日起，豎立了禁止戲水等活動的告示牌，籲請民眾守遵守相關規定，不要再到該區域戲水，以免發生憾事。

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