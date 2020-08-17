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屏東婦酒後心情不好去按摩　店家「以為來鬧事」報案...警送返家

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▲屏東縣曾姓婦人酒後到按摩店想按摩，被誤會來鬧事，民眾報警 。（圖／民眾提供）

▲屏東縣曾姓婦人酒後到按摩店想按摩，被誤會來鬧事，民眾報警 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮曾姓婦人酒後心情不好，欲到按摩店按摩，店家以為她來鬧事，向警方報案，警方到場了解原委，耐心開導，擔心她安全，以巡邏車送她返家，讓她很感激。

潮州警分局光華派出所警員劉鈺齊、蔡宛玲，日前擔服22至24時巡邏勤務，於23時30分許接獲報案稱，指在潮州鎮一家按摩店有民眾酒醉鬧事，立即趕往現場瞭解。

發現年約60歲的曾姓婦女，因為心情不佳飲酒後又到按摩店內，讓報案人誤以為曾女是要來鬧事的。由於她的情緒不穩定，經警方的不斷耐心安撫後，她的情緒才逐漸地平靜下來，對警方敞開心房紓發情緒。

曾女表示，最近生活不順遂，因此獨自一人飲酒，想要抒發生活上的不如意，無奈借酒澆愁愁更愁。警方詢問到曾女就在不遠處租屋，擔心曾女酒醉後心情鬱悶獨自一人返家恐有安全上的疑慮，劉、蔡兩員遂以巡邏車送她返家休息，讓她很感動。

潮州警分局肯定劉、蔡兩員積極為民服務精神，值得同仁表率，並呼籲民眾外出飲酒應適量，以免不勝酒力而發生意外，不僅讓自己深受危險之中也讓家人擔心。

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