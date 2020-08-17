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屏東男冒雨駕車笠頂山用餐　路面濕滑卡山溝…熱心警民助脫困

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▲屏東縣內埔警分局佳義所警員傅華隆聯絡巡守隊隊員陳仁烽、蔡天明協助高家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局佳義所警員傅華隆聯絡巡守隊隊員陳仁烽、蔡天明協助高家人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市高姓男子開車載著家人到屏東縣瑪家鄉笠頂山餐廳用餐，因雨勢過大路面濕滑，車輛不慎陷入一旁深溝，擔心不慎翻落山溝，求助警方，警方趕到，聯絡兩位救難經驗豐的巡守隊員幫忙，均徒勞無功，由於雨勢不斷，眾人疲勞不堪，徵得高家人同意，以機車載下山搭車返家，讓高家人很感激，表示以後雨天不敢再冒險入山用餐了。

▲屏東縣內埔警分局佳義所警員傅華隆聯絡巡守隊隊員陳仁烽、蔡天明協助高家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲協助脫困。

內埔警分局佳義所日前接獲110報案，指有人要到瑪家鄉笠頂山上餐廳用餐，行經山路，因雨勢過大路面濕滑，車輛不慎陷入一旁深溝，請求協助。警員傅華隆獲報趕赴現場，發現車輛已斜停在山坡邊，一旁即是山崖，稍有不慎，後果恐不堪設想。

高男請託傅員代為聯繫附近修車廠前來拖吊，然皆聯繫未果，傅員隨即連絡佳義村巡守隊隊員陳仁烽與蔡天明，借春他們豐富的山中援助經驗，順利排除困難。

但一行人冒著風雨，用盡各種方式欲將車子拖離山坡邊，無奈車輪深陷泥濘中，始終無法駛出爛泥堆。見雨勢不斷，且大家逐漸顯露疲憊，傅員與高男一家人討論後，決議先行載送高男及其家人下山搭車，明早再請拖吊公司協助。

由於山路崎嶇難行，貿然使用警車接送危險性高，傅員便騎乘警用機車來回載送多趟，歷經半小時後，總算將高家5人全數平安載回派出所。警方提供茶水與座椅，讓高男家人在所內稍事休憩後返家，高家人離開前一再向警方道謝。

分局長蔡耀順肯定傅員與巡守隊陳、蔡3人冒雨奮不顧身的服務精神，值得同仁表率，並呼籲汛期颱風及豪雨不斷，請勿強行入山從事各項活動，避免發生危險。

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