2020台南夏日音樂節　海巡協力戒護「將軍吼」

▲南部分署第11岸巡隊於8月15及16日兩日下午，配合台南市觀光旅遊局辦理2020台南夏日音樂節「將軍吼」活動，進行安全護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊於8月15及16日兩日下午，配合台南市觀光旅遊局於將軍漁港辦理2020台南夏日音樂節「將軍吼」活動，活動內容以藝人演唱會為主軸，全程由第11岸巡隊、消防局第三大隊及學甲分局，協力實施周邊岸際及水域安全維護工作，全程民眾在開心熱血氣氛中順利圓滿結束。

台南夏日音樂節「將軍吼」再次席捲台南將軍漁港，8月15日下午2時正式展開為期兩天的演唱會活動，第11岸巡隊為維護民眾安全，特別派遣將軍漁港、青山及蘆竹溝安檢所人員，並由將軍漁港安檢所陳奕名所長統籌指揮，共計率2艇9車30人於岸際及海域實施安全戒護，並攜帶魚雷浮標、拋繩帶、救生圈等救生救難裝備，依現場狀況即時防處，以避免維安事件發生，另配合防疫工作，除戒護人員外，亦提醒民眾須配戴口罩，守護你我健康。

南部分署第11岸巡隊表示，「2020台南夏日音樂節—將軍吼」乃台南將軍漁港年度盛事，為鼓勵民眾認識海洋、親近海洋，將竭力協助岸際戒護工作，落實行政院「向海致敬」政策，鼓勵國人「淨海」、「知海」、「近海」及「進海」。民眾如有需要救助之情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線及廉政檢舉專線02-22399241，第11岸巡隊將秉持著熱誠的心，竭力為民眾服務。

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