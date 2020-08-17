YouTuber剝皮寮拍應召女險遭毆　外籍短裙妹露深V曲線攬客入鏡

▲王姓男子到萬華區康定路拍攝外籍應召女差點爆發肢體衝突，大樓應召女性感穿著一覽無遺。（圖／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

一名王姓YouTuber 在8日晚間到台北市萬華區康定路鑽石大樓，因拍攝該棟大樓內疑似流鶯及東南亞性工作者引發口角衝突，雙方一度發生口角，住戶也質疑他在大樓電梯口、樓梯間拍攝這些穿著性感火辣的流鶯有侵犯對方肖像權、個人隱私等問題，雙方報警處理後警方到場，警員經王男同意查看他手機並未發現偷拍影片，雙方同意和解這才避免衝突擴大。

▲王姓男子到萬華區康定路拍攝外籍應召女差點爆發肢體衝突，大樓應召女性感穿著一覽無遺。（圖／翻攝網路）

但事實上王姓YouTuber就透過該影音平台上傳他8日拍攝的影片，畫面中顯示從萬華區康定路街角巷弄，直到鑽石大樓內電梯、樓梯間出現多位身穿緊身短裙、熱褲打扮火辣性感的應召女子出沒，影片中應照女看到王男拍攝，甚至上前理論或攀談，女方以眼神暗示可搭電梯上樓交易。

▲王姓男子到萬華區康定路拍攝外籍應召女差點爆發肢體衝突，所幸警方到場順利化解糾紛。（圖／記者張君豪翻攝）

王男更在影片資訊強調「頻道宗旨就是呈現真相」「把目前的豆干厝、養生館、全套、半套店的價錢，把小姐的外貌、身材、談話舉止等拍下影片堤供給網友參考」畫面會說話，王男拍攝影片內容及描述，在在顯示萬華區當地應召女阻街攬客春色無邊。

但對此轄區萬華警分局傍晚發表聲明表示：2020年起萬華警方已破獲多起鑽石大樓周邊應召站非法營業情事，目前警局也全日24小時編排警力於該大樓周邊守望，全力防堵私娼拉客情事，以淨化轄內治安，警方甚至秀出警員深夜值勤拍攝畫面，企圖顯示大樓周遭並無應召女出沒。

儘管警方強調嚴打當地應召性交易產業，但萬華私娼、一樓一鳳、東南亞應召妹頻繁躍上媒體版面，甚至吸引部落客、自媒體網紅前往朝聖。加上Youtuber日前到該區域拍攝取材，卻因為進入大樓內未經同意拍攝差點被打，該區域究竟是YouTuber認為的春色無邊，還是警方強調的井然有序，相信讀者心中自有公評。

【其他新聞】



►獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！北市擁多處精華房產 警恐淪「免費保鑣」

►以一打三！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍 輕鬆一打三辯自衛法官認互毆裁罰

►獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診身心科 嚴重副作用會痙攣昏迷

最新、最強美白好物



炎炎夏日靠這瓶