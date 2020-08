台灣駐「索馬利蘭」代表處正式揭牌　兩國國旗升空飄揚

▲台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌。(圖/翻攝自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC(Taiwan)臉書)



記者林彥臣/綜合報導

台灣駐索馬利蘭(Republic of Somaliland)代表處,在當地時間17日早上正式揭牌開始運作,在揭牌典禮上也升起了台灣與索馬利蘭的國旗,並且簽署相關的合作協議。

根據非洲媒體Horn Diplomat在推特發布的文字和影片,台灣駐索馬利蘭代表處今天早上正式成立;台索雙方同意互設代表處,這是促進彼此利益最好的方式。

根據《中央社》報導,外交部7月1日宣布,台灣與索馬利蘭2月議定互設具官方性質的代表處,名稱分別為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)及「索馬利蘭代表處」(Somaliland Representative Office)。3日,行政院核定,駐沙烏地阿拉伯代表處參事羅震華調任駐索馬利蘭共和國公使,並以代表名義對外。

▲非洲國家索馬利蘭(Republic of Somaliland)處境跟台灣非常類似。(圖/達志影像/美聯社)



索馬利蘭駐台代表穆姆德(Mohamed Omar Hagi Mohamoud)8月7日抵台,目前仍未完成14天居家檢疫。外交部長吳釗燮9日推文肯定穆姆德無懼中國施壓、歡迎他來台,並感謝美國白宮國安會肯定台索關係。

索馬利蘭位於東非的「非洲之角」,是一個實質上獨立的共和國,曾受英國殖民統治,稱為英屬索馬利蘭。1991年5月,索馬利亞內戰後北部伊薩克諸部落宣布獨立,成立索馬利蘭共和國但尚未獲其他國家和國際組織正式承認。

索馬利蘭是世界上領土面積最大的非聯合國成員國,該國東部和邦特蘭(Buntland,經由聯邦制與索馬利亞統合的分裂州)接壤,西部和南部與衣索比亞接壤,吉布地在其西北方,北面隔著亞丁灣和葉門相望。面積137,600平方公里,首都哈爾格薩(Hargeysa)。



►一晚只要594元!台中、台南9特色旅店任選

#Taiwan officially launches its representative office in #Somaliland this morning. #Taiwan and #Somaliland have agreed that the establishment of representative offices that "will best serve the interests of one another," pic.twitter.com/YCjF2JMYHX