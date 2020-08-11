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大學畢業開水房！「西進南向」7個月洗錢55億...工作輕鬆名車代步慕煞同窗

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記者張君豪／台北報導

台中市南屯區忠明南路一辦公大樓隱藏一東南亞大型洗錢水房，彰化縣彰化分局與刑事局國際刑警科獲報後展開監控，發現有資訊背景的許姓男子（26歲、無前科）主持，並設計遠端操控方式可由第三方銷毀洗錢資料，警方不敢大意5日配合彰化縣警霹靂小組幹員攻堅，成功保全電腦內的洗錢證據，並逮捕許姓主嫌在內4男2女共6名犯嫌。

▲刑事局國際刑警科破獲台中市南屯區一洗錢水房，並查扣大批贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科破獲台中市南屯區一洗錢水房，警方逮捕集團成員邱姓、謝姓女嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科破獲台中市南屯區一洗錢水房，並查扣大批贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科破獲台中市南屯區一洗錢水房，彰化縣警霹靂小組破門攻堅。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，專案小組5日持彰化地院搜索票到該辦公大樓處搜索，現場查扣大陸各銀行人頭帳戶U盾卡約497個、U盾啟動點擊器28台、工作手機約109支、電腦主機10台、工作手冊等相關證物外，並查扣市價超過新台幣200萬元奧迪休旅車1輛。

▲刑事局國際刑警科破獲台中市南屯區一洗錢水房，並查扣大批贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科破獲台中市南屯區一洗錢水房，並查許姓主嫌的奧迪A4旅行車。（圖／記者張君豪翻攝）

經警方統計，許姓主嫌從今年元旦成立洗錢水房迄今，經手洗錢金額高達人民幣13億元（約54億9千萬元新台幣）該水房主要功能是協助大陸、東南亞賭博網站賭場洗錢，也提供部分詐騙、地下匯兌集團快速將贓款洗往境外，但許男落網後否認犯案，僅坦承是接受客戶委託進行境內外匯款，每筆賺取千分之1.5手續費並賺取匯差。

警方粗估許男洗錢水房以每筆抽取千分之1.5手續費，經營7個月餘獲利高達人民幣1千4百多萬元（換算約新台幣5910萬元）平均每個月光是專取抽水費用就超過新台幣800萬元。警方收網赫然發現成員清一色都是8年級大學畢業生，且沒有任何犯罪前科！許男以底薪3.2萬元招聘匯款核帳員工。

底薪加上洗錢金額抽成每人平均月薪都在5-6萬元左右，加上每天工作只需坐在辦公室電腦前操作匯款，工作相當輕鬆導致洗錢操作成員彼此都是同學朋友相互介紹，許嫌每月薪收入則超過7萬元，其餘數千萬元獲利則需上繳給水房幕後金主，警方正溯源追查贓款金流去向。警方詢問後將6人分依違反洗錢防制法、銀行法移送彰化地檢署偵辦，檢察官複訊後裁定6人分別以5-10萬元交保候傳。

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